Дух независимости: Эмма Стоун, Эми Адамс и Дэми Мур

22 февраля в Лос-Анджелесе прошла 40-я церемония вручения премии Independent Spirit Awards, чествующей авторов независимого кино. Триумфатором премии, как несложно догадаться, стал фильм «Анора»
, забрав награды за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшее исполнение главной роли (Майки Мэдисон
, наверное, уже некуда ставить награды). А среди гостей премии отметились Эмма Стоун
, Элизабет Олсен
, Кристин Милиоти
, Эми Адамс
, Дэми Мур
, Наташа Лионн
, Джулианна Мур
, Джесси Айзенберг
, Себастьян Стэн
и другие.
фото: Деми Мур
фото: Себастьян Стэн
фото: Наташа Лионн
фото: Джулианна Мур
фото: Джесси Айзенберг
фото: Майки Мэдисон
фото: Кэрри Кун
фото: Элизабет Олсен
фото: Эндрю Скотт
фото: Кристин Милиоти
фото: Эми Адамс фото: Эмма Стоун
обсуждение >>