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Дух независимости: Эмма Стоун, Эми Адамс и Дэми Мур

23 февраля
2025 год

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23 февраля 2025
22 февраля в Лос-Анджелесе прошла 40-я церемония вручения премии Independent Spirit Awards, чествующей авторов независимого кино. Триумфатором премии, как несложно догадаться, стал фильм «Анора», забрав награды за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшее исполнение главной роли (Майки Мэдисон, наверное, уже некуда ставить награды). А среди гостей премии отметились Эмма Стоун, Элизабет Олсен, Кристин Милиоти, Эми Адамс, Дэми Мур, Наташа Лионн, Джулианна Мур, Джесси Айзенберг, Себастьян Стэн и другие.

Дух независимости: Эмма Стоун, Эми Адамс и Дэми Мур
фото: Деми Мур

Дух независимости: Эмма Стоун, Эми Адамс и Дэми Мур
фото: Себастьян Стэн

Дух независимости: Эмма Стоун, Эми Адамс и Дэми Мур
фото: Наташа Лионн

Дух независимости: Эмма Стоун, Эми Адамс и Дэми Мур
фото: Джулианна Мур

Дух независимости: Эмма Стоун, Эми Адамс и Дэми Мур
фото: Джесси Айзенберг

Дух независимости: Эмма Стоун, Эми Адамс и Дэми Мур
фото: Майки Мэдисон

Дух независимости: Эмма Стоун, Эми Адамс и Дэми Мур
фото: Кэрри Кун

Дух независимости: Эмма Стоун, Эми Адамс и Дэми Мур
фото: Элизабет Олсен

Дух независимости: Эмма Стоун, Эми Адамс и Дэми Мур
фото: Эндрю Скотт

Дух независимости: Эмма Стоун, Эми Адамс и Дэми Мур
фото: Кристин Милиоти

Дух независимости: Эмма Стоун, Эми Адамс и Дэми Мур
фото: Эми Адамс

Дух независимости: Эмма Стоун, Эми Адамс и Дэми Мур
фото: Эмма Стоун
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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   23.02.2025 - 13:27
Быстрее бы закончился оскар и забыли все про анору и её участников. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Дух независимости: Эмма Стоун, Эми Адамс и Дэми Мур фотографии
Дух независимости: Эмма Стоун, Эми Адамс и Дэми Мур фотографии
Дух независимости: Эмма Стоун, Эми Адамс и Дэми Мур фотографии
Дух независимости: Эмма Стоун, Эми Адамс и Дэми Мур фотографии
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