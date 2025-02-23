Эрика Мабиуса арестовали за нападение на женщину

Американский актёр Эрик Мабиус, известный зрителям по роли в сериале «Дурнушка Бетти», был арестован за нападение на женщину в ночь с 20 на 21 февраля. Инцидент произошёл около одного из баров города Юли, штат Флорида.
Охранник бара пытался выдворить одну из посетительниц, находящуюся в состоянии сильного алкогольного опьянения, за неподобающее поведение. Но она улеглась на землю рядом со входом и отказывалась уходить. Попытки охранника и другого работника бара уговорить женщину уйти были встречены сопротивлением — посетительница начала плеваться в окружающих её людей и продолжала вести себя отвратительно. Тут-то и вмешался Эрик Мабиус, который то ли проходил мимо, то ли «отдыхал» в этом же заведении, но тоже успел прилично выпить.
фото: Эрик и его боевые ранения
Актёр толкнул пьяную посетительницу бара и ещё одну женщину, находящуюся поблизости, на землю. Вот этой-то второй женщине и досталось от Эрика: он уселся на неё верхом и, схватив её за волосы, вырвал клок. Их быстро разняли, а когда приехала полиция, Эрик вёл себя агрессивно и отказывался следовать указаниям. В итоге оба, Эрик и зачинщица беспорядка, были арестованы за побои и сопротивление полиции.
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