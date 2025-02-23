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Эрика Мабиуса арестовали за нападение на женщину

23 февраля
2025 год

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23 февраля 2025
Американский актёр Эрик Мабиус, известный зрителям по роли в сериале «Дурнушка Бетти», был арестован за нападение на женщину в ночь с 20 на 21 февраля. Инцидент произошёл около одного из баров города Юли, штат Флорида.

Эрика Мабиуса арестовали за нападение на женщину

Охранник бара пытался выдворить одну из посетительниц, находящуюся в состоянии сильного алкогольного опьянения, за неподобающее поведение. Но она улеглась на землю рядом со входом и отказывалась уходить. Попытки охранника и другого работника бара уговорить женщину уйти были встречены сопротивлением — посетительница начала плеваться в окружающих её людей и продолжала вести себя отвратительно. Тут-то и вмешался Эрик Мабиус, который то ли проходил мимо, то ли «отдыхал» в этом же заведении, но тоже успел прилично выпить.

Эрика Мабиуса арестовали за нападение на женщину
фото: Эрик и его боевые ранения

Актёр толкнул пьяную посетительницу бара и ещё одну женщину, находящуюся поблизости, на землю. Вот этой-то второй женщине и досталось от Эрика: он уселся на неё верхом и, схватив её за волосы, вырвал клок. Их быстро разняли, а когда приехала полиция, Эрик вёл себя агрессивно и отказывался следовать указаниям. В итоге оба, Эрик и зачинщица беспорядка, были арестованы за побои и сопротивление полиции.
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обсуждение >>
№ 6
Sveta_21Ermolova   25.02.2025 - 11:28
Ребят, ну а что вы хотели от публичной личности? Эрик что не человек? Тоже бывают промахи. Это конечно он резко так опростоволосился, но бывает всякое. Хорошо хоть не очередной скандал с изнасилованием. читать далее>>
№ 5
Yanina Sokolova   25.02.2025 - 09:27
... ахах это точно. Хотя и "валялась под баром" она ж только из-за того, что её на пол повалил Мабиус. Видимо потеряла и без того не устойчивое равновесие. читать далее>>
№ 4
Мария_2191   24.02.2025 - 11:37
Это ж как надо было напиться, чтоб усесться на незнакомку верхом и вырвать у неё клок волос с головы. Я в шоке вообще. Мабиус упал в моих глазах как мужчина. читать далее>>
№ 3
ДаринаКароль   23.02.2025 - 17:44
Смотрю я на эту помятую рожу и складывается такое впечатление, что это какой-то бомж, а не известная «экранная» личность. Ужас просто, а о поступке говорить вообще не хочется. Куда катится мир, когда... читать далее>>
№ 2
Юля Наумова   23.02.2025 - 16:03
Даа, вид после гулянки у него мягко говоря не очень. Но ещё больше я не понимаю женщин, которые могут до такого состояния напиться, чтоб валяться под баром и ввязаться в драку. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Эрик Мабиус
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Дурнушка Бетти

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Эрика Мабиуса арестовали за нападение на женщину фотографии
Эрика Мабиуса арестовали за нападение на женщину фотографии
Эрика Мабиуса арестовали за нападение на женщину фотографии
Эрика Мабиуса арестовали за нападение на женщину фотографии
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