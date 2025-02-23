Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я стараюсь не иметь мнения о том, что меня не касается»: Рене Зеллвегер о соцсетях и политике

23 февраля
2025 год

Лайфстайл >>
23 февраля 2025
Рене Зеллвегер, вернувшаяся на экраны с новым фильмом о Бриджет Джонс, снялась в фотосессии для издания "С Magazine" и дала интервью, в котором объяснила, почему сторонится соцсетей и общественно-политических высказываний.

«Я стараюсь не иметь мнения о том, что меня не касается»: Рене Зеллвегер о соцсетях и политике

Рене призналась, что чувствует себя лучше, когда её мир «меньше». «Я читала все новости, всё подряд. Весь спектр — от стандартных новостей до мемов, от местечковых до международных. Я копалась какое-то время в поисках мудрости, чтоб меня научили чему-то. И самая ценная мудрость, которую я обнаружила: будь меньше. Оглянись на своё сообщество. Так сложно найти консенсус в масштабах нации, которая так огромна и населена очень разными людьми, переживающими совершенно разные трудности. Так что смотри на то, что ты разделяешь. Потому что, когда ты становишься мельче, проблемы становятся более однородными, не так ли?»

«Я стараюсь не иметь мнения о том, что меня не касается»: Рене Зеллвегер о соцсетях и политике

«Я также пытаюсь понять себя, как человека либерального, как я оказалась на своём месте и со своими взглядами. Первое, что я делаю — стараюсь не иметь мнения о вещах, которые меня не касаются. Моё дело — убирать собачьи какашки и удостовериться, чтоб у моего пса было всё, что ему нужно. И мне совсем не надо тратить время на то, чтобы решить, что же я чувствую по поводу того, что в действительности не является моим делом. Думаю, всем нам было бы гораздо лучше, если бы у нас было поменьше мнений. Мне не обязательно иметь мнение о вине или невиновности человека, если я не вхожу в состав присяжных на суде по его делу».
версия для печати

обсуждение >>
№ 9
alexkotov   28.02.2025 - 23:44
Меньше знаешь - крепче спишь! Не зря такую поговорку придумали. Рене совершенно права, не обязательно знать все на свете , достаточно знать то, что касается тебя. читать далее>>
№ 8
Андрей (Омск)   27.02.2025 - 12:11
Не суну нос не в свои дела. Может чуток перегибает палку, так можно отшельником стать)) читать далее>>
№ 7
Ангелина_Сокол   26.02.2025 - 09:01
... Ну а что вы хотели. Понятное дело, это уже не та Бриджит, что раньше. Легкомысленная, рисковая, 30-летняя женщина в мини-юбке, которая подсчитывает своих ухажёров на пальце одной руки. Всё таки дама... читать далее>>
№ 6
Nika.nikitina   25.02.2025 - 15:52
Общее впечатление – о Бриджит Джонс, фильм ужасен. Не тратьте время, смотрите лучше первые части. Просто провал по всем фронтам. Скучно, неинтересно, не смешно, грустно, кринжово. Поклонникам первых фильмов... читать далее>>
№ 5
Sveta_21Ermolova   25.02.2025 - 11:26
... При чём там "пресса"? Она просто не засоряет себе голову тем, что ей априори НЕ нужно и никогда не понадобится в будущем. Правильно делает. читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»: Как устарела одна из самых известных женщин начала нулевых
«Меня тошнило от звука собственного голоса»: Рене Зеллвегер о многолетнем перерыве в работе
«Я стояла на последнем месте в списке собственных приоритетов»: Рене Зеллвегер о перерыве в кинокарьере
Поиск по меткам
мнениеполитикасоцсети
персоны
Рене Зеллвегер
фильмы
Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки

фотографии >>
«Я стараюсь не иметь мнения о том, что меня не касается»: Рене Зеллвегер о соцсетях и политике фотографии
«Я стараюсь не иметь мнения о том, что меня не касается»: Рене Зеллвегер о соцсетях и политике фотографии
«Я стараюсь не иметь мнения о том, что меня не касается»: Рене Зеллвегер о соцсетях и политике фотографии
«Я стараюсь не иметь мнения о том, что меня не касается»: Рене Зеллвегер о соцсетях и политике фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Иван Добронравов
Дмитрий Журавлёв
Пётр Кислов
Владимир Пицек
Александр Попов (IV)
Олег Савкин
Юлия Снигирь
Юрий Тимошенко
Станислав Чекан
Морена Баккарин
Стэйси Кич
Закари Куинто
Джек Лауден
Джастин Лонг
Вентворт Миллер
Шимон Сендровский
все родившиеся 2 июня >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Самозванцы
детектив, драма, триллер
Россия, 2024
Гадкая сестра
комедия, фильм ужасов
Норвегия, Дания, Польша, Румыния, Швеция, 2025
Джамбо и маленькое привидение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Индонезия, 2025
Жизнь Чака
драма, научная фантастика, фэнтези, экранизация
США, 2024
Заклятие. Демон внутри
фильм ужасов
Мексика, 2024
Копы в законе
драма, криминальный фильм
Индия, США, 2025
Моя мама - волшебница
биография, драма
Франция, Канада, 2025
Сны о ней
драма, мелодрама, научная фантастика
Бельгия, Испания, США, Финляндия, Франция, 2024
Балерина
боевик, триллер
США, 2025
Поле чудес
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Сорвать банк 2: Высокие ставки
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен