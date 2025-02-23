«Я стараюсь не иметь мнения о том, что меня не касается»: Рене Зеллвегер о соцсетях и политике

Рене Зеллвегер
, вернувшаяся на экраны с новым фильмом о Бриджет Джонс
, снялась в фотосессии для издания "С Magazine"
и дала интервью, в котором объяснила, почему сторонится соцсетей и общественно-политических высказываний.
Рене призналась, что чувствует себя лучше, когда её мир «меньше». «Я читала все новости, всё подряд. Весь спектр — от стандартных новостей до мемов, от местечковых до международных. Я копалась какое-то время в поисках мудрости, чтоб меня научили чему-то. И самая ценная мудрость, которую я обнаружила: будь меньше. Оглянись на своё сообщество. Так сложно найти консенсус в масштабах нации, которая так огромна и населена очень разными людьми, переживающими совершенно разные трудности. Так что смотри на то, что ты разделяешь. Потому что, когда ты становишься мельче, проблемы становятся более однородными, не так ли?»
«Я также пытаюсь понять себя, как человека либерального, как я оказалась на своём месте и со своими взглядами. Первое, что я делаю — стараюсь не иметь мнения о вещах, которые меня не касаются. Моё дело — убирать собачьи какашки и удостовериться, чтоб у моего пса было всё, что ему нужно. И мне совсем не надо тратить время на то, чтобы решить, что же я чувствую по поводу того, что в действительности не является моим делом. Думаю, всем нам было бы гораздо лучше, если бы у нас было поменьше мнений. Мне не обязательно иметь мнение о вине или невиновности человека, если я не вхожу в состав присяжных на суде по его делу».
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