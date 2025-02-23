«Меня очень не любили абсолютно все»: Юлия Снигирь о травле в школе и мечтах уехать в Москву

Юлия Снигирь
дала большое интервью Светлане Бондарчук
, в котором рассказала о своём детстве и травле в школе. Юлия родилась в городе Донской Тульской области и до 8 класса училась в самой обычной провинциальной школе.
«Меня очень не любили. Абсолютно все: учителя, класс, девочки в классе. Я была гадким утёнком: худая, с заваленным щеками, синяками под глазами, сутулая. Я слышала, как мальчики обсуждали между собой девочек и жёстко по мне прошлись: что я категорически не интересная и тощая. По телевизору тогда шёл какой-то бразильский что ли сериал, и там была героиня по кличке Худышка. И меня прозвали «Худышка». И казалось бы, это сейчас не оскорбительно и где-то даже комплимент. А тогда в детстве это звучало как чудовищная травля. Я подвергалась такому буллингу постоянно.
Я была абсолютно непопулярной в школе. И видимо, в какой-то момент во мне выросло чувство протеста, и я стала очень плохо себя вести. Хулиганила, срывала уроки. Я дружила с мальчиками, они меня воспринимали как своего пацана. И мы гадости в школе делали и жутко хулиганили. Я помню, как одна учительница позвонила моей маме и сказала: «Вы понимаете, что вырастет из вашей дочери? Это же просто детская комната милиции сразу».
А потом меня перевели в гимназию, стало полегче, появились подруги, которые были поинтеллигентнее. И в старших классах я доучивалась в более благоприятной атмосфере. Но то, что происходило на улице, было так себе. Закрыли мой любимый кинотеатр, единственный в городе. Там сделали похабный ночной клуб. Я в него ходила, пытаясь быть продвинутой».
Снигирь с детства мечтала переехать в Москву: «Желание уехать в Москву появилось в пять лет, когда я впервые сюда приехала. Мы приехали с папой просто погулять по городу и купить колбасу, апельсины и бананы. Потому что в Донском этого не было вообще. Я помню, что мы были в Детском мире. И это было да… Для пятилетнего ребёнка из провинции… На самом деле Донской всего в 300 километрах от Москвы находится. Это ничто. Но тогда это была вообще другая планета»
.
Желание переехать в Москву обострилось в старших классах. «Но все мне вокруг говорили, что это безумие. В Туле тоже есть институты».
Второй раз Юля приехала в Москву, когда ей было уже 17 лет. «Я жила вот этой вот мечтой и этим впечатлением об этом городе. И когда я ехала сюда в 17, мне было жутко страшно… Я была очень провинциально одета, у меня не было денег. Я ужасно этого стыдилась»
.
Юлия окончила Московский государственный педагогический университет (отделение английской филологии) и даже успела поработать учителем, но эта профессия ей не подошла: «Я попробовала и не пошло. Я была плохим педагогом. Зачем быть плохим учителем? У меня нет терпения к детям. Я устаю от них очень быстро. Это сложно».
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