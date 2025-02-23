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«Меня очень не любили абсолютно все»: Юлия Снигирь о травле в школе и мечтах уехать в Москву

23 февраля
2025 год

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23 февраля 2025
Юлия Снигирь дала большое интервью Светлане Бондарчук, в котором рассказала о своём детстве и травле в школе. Юлия родилась в городе Донской Тульской области и до 8 класса училась в самой обычной провинциальной школе.

«Меня очень не любили абсолютно все»: Юлия Снигирь о травле в школе и мечтах уехать в Москву

«Меня очень не любили. Абсолютно все: учителя, класс, девочки в классе. Я была гадким утёнком: худая, с заваленным щеками, синяками под глазами, сутулая. Я слышала, как мальчики обсуждали между собой девочек и жёстко по мне прошлись: что я категорически не интересная и тощая. По телевизору тогда шёл какой-то бразильский что ли сериал, и там была героиня по кличке Худышка. И меня прозвали «Худышка». И казалось бы, это сейчас не оскорбительно и где-то даже комплимент. А тогда в детстве это звучало как чудовищная травля. Я подвергалась такому буллингу постоянно.

«Меня очень не любили абсолютно все»: Юлия Снигирь о травле в школе и мечтах уехать в Москву

Я была абсолютно непопулярной в школе. И видимо, в какой-то момент во мне выросло чувство протеста, и я стала очень плохо себя вести. Хулиганила, срывала уроки. Я дружила с мальчиками, они меня воспринимали как своего пацана. И мы гадости в школе делали и жутко хулиганили. Я помню, как одна учительница позвонила моей маме и сказала: «Вы понимаете, что вырастет из вашей дочери? Это же просто детская комната милиции сразу».
А потом меня перевели в гимназию, стало полегче, появились подруги, которые были поинтеллигентнее. И в старших классах я доучивалась в более благоприятной атмосфере. Но то, что происходило на улице, было так себе. Закрыли мой любимый кинотеатр, единственный в городе. Там сделали похабный ночной клуб. Я в него ходила, пытаясь быть продвинутой».

«Меня очень не любили абсолютно все»: Юлия Снигирь о травле в школе и мечтах уехать в Москву

Снигирь с детства мечтала переехать в Москву: «Желание уехать в Москву появилось в пять лет, когда я впервые сюда приехала. Мы приехали с папой просто погулять по городу и купить колбасу, апельсины и бананы. Потому что в Донском этого не было вообще. Я помню, что мы были в Детском мире. И это было да… Для пятилетнего ребёнка из провинции… На самом деле Донской всего в 300 километрах от Москвы находится. Это ничто. Но тогда это была вообще другая планета».

«Меня очень не любили абсолютно все»: Юлия Снигирь о травле в школе и мечтах уехать в Москву

Желание переехать в Москву обострилось в старших классах. «Но все мне вокруг говорили, что это безумие. В Туле тоже есть институты». Второй раз Юля приехала в Москву, когда ей было уже 17 лет. «Я жила вот этой вот мечтой и этим впечатлением об этом городе. И когда я ехала сюда в 17, мне было жутко страшно… Я была очень провинциально одета, у меня не было денег. Я ужасно этого стыдилась».

Юлия окончила Московский государственный педагогический университет (отделение английской филологии) и даже успела поработать учителем, но эта профессия ей не подошла: «Я попробовала и не пошло. Я была плохим педагогом. Зачем быть плохим учителем? У меня нет терпения к детям. Я устаю от них очень быстро. Это сложно».
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обсуждение >>
№ 28
Alex-Andri   26.02.2025 - 12:20
... Нет, не преувеличены. читать далее>>
№ 27
Ольга Нечаева   26.02.2025 - 09:44
Очень неприятная, 7 детей остались без отца, бумеранг есть, кроме холодной пустоты в ней ничего нет. Вымученная интеллегентность, есть только лицо и то если без улыбки. читать далее>>
№ 26
Лидия Воробьева   26.02.2025 - 02:57
Удачи вам, Юлия! Не забывайте про бумеранг. Зло вернётся к тем, кто его совершил, так же, как и добро. У моей внучки такая же проблема в школе. Началось всё, когда в 10 класс собрали из нескольких... читать далее>>
№ 25
Dina Juhno (Riga)   26.02.2025 - 00:08
Внешность хороша, но это еще не признак таланта. Невыразительная, искусственная, механическая, ноль органики, не игра, а вымученность и жалкая попытка что-то изобразить. Не смотрю фильмы с ней. Жаль времени.... читать далее>>
№ 24
Rimma (Гибралтар)   25.02.2025 - 16:40
... Они, живя в запрещёнограме и мордокниге, просто разучились по-русски разговаривать, если вообще умели. читать далее>>
Всего сообщений: 22
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фотографии >>
«Меня очень не любили абсолютно все»: Юлия Снигирь о травле в школе и мечтах уехать в Москву фотографии
«Меня очень не любили абсолютно все»: Юлия Снигирь о травле в школе и мечтах уехать в Москву фотографии
«Меня очень не любили абсолютно все»: Юлия Снигирь о травле в школе и мечтах уехать в Москву фотографии
«Меня очень не любили абсолютно все»: Юлия Снигирь о травле в школе и мечтах уехать в Москву фотографии
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