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«Подхамливает уже, учит жизни»: Юлия Снигирь рассказала о сыне Фёдоре

24 февраля
2025 год

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24 февраля 2025
Юлия Снигирь редко даёт интервью, но почти в каждом рассказывает что-то о материнстве и своём сыне Фёдоре. В новом интервью Светлане Бондарчук актриса отметила новый виток развития сына — у того прорезалось отцовское чувство юмора.

«Подхамливает уже, учит жизни»: Юлия Снигирь рассказала о сыне Фёдоре

«Не успеешь заметить, как будет таким голосом разговаривать: «Мам, можно меня не трогать? Не тискай». Федя уже подхамливает иногда. Учит жизни. Он очень остроумный, это у него в Женю. У него абсолютно его чувство юмора, и мне, конечно, это нравится. Но иногда бывает обидно. Если я, допустим, начинаю что-то спрашивать или выяснять, он такой: «Следствие ведёт мама». У нас был смешной момент: моя мама неожиданно утром выдала «Женюшкин, ты уже позавтракал?» Женя немного вздрогнул от этого «Женюшкина». И вдруг откуда-то из-за угла голос Феди: «Никто не подозревал, что известного артиста Евгения Цыганова дома называют Женюшкин». Причём, у него это без паузы, он выдаёт всё это очень быстро, у него стремительное чувство юмора. Я даже не успеваю запоминать. Он просто так разговаривает».

«Подхамливает уже, учит жизни»: Юлия Снигирь рассказала о сыне Фёдоре

Фёдор не сразу осознал, что его родители — знаменитые актёры. И смотрел пока всего два фильма с участием мамы. «Первый фильм со мной, который он посмотрел, был «Чук и Гек». Мы ходили в кинотеатр, и когда мы вышли оттуда, он спросил: «Мам, а у тебя есть ещё фильмы?» До него только тогда дошло, что это за съёмки, на которые мы всё время ездим.

«Подхамливает уже, учит жизни»: Юлия Снигирь рассказала о сыне Фёдоре

Второй фильм, который он посмотрел — «Мастер и Маргарита». Он посмотрел только первые две трети. Когда я села писать письмо и мазаться кремом, он был изгнан из кинотеатра. Бабушка его взяла и вывела. Он вообще не понял, почему. Он до сих пор меня мучает и спрашивает, что же там было? В какой-то момент он сказал: «Мам, скажи честно, там были голые тёти?»
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№ 7
Igor D.88   26.02.2025 - 10:48
... её пригласили на интервью, там стали задавать вопросы. вот так происходило. это не её инициатива встретится с газетчиками и рассказать какая хорошая у них семья. читать далее>>
№ 6
Ангелина_Сокол   26.02.2025 - 08:59
Если в детстве Федя так себя "показывает", то в будущем сможет выстрелить "ой мама не горюй". Хотя некоторые детки с точностью наоборот всё делают. Будет видно, а "хвастаться"... читать далее>>
№ 5
galochka   25.02.2025 - 20:22
... Вообще-то он Федя... ... Цыганов это Женек и Женя. А сын- Федя. читать далее>>
№ 4
Киноман1985   25.02.2025 - 15:52
... с большего да. вначале особенно. позже начинает появляться характер одни тише, другие громче, вот и все отличия. читать далее>>
№ 3
nord   25.02.2025 - 07:54
Кому это надо? Мода-хвалиться детьми. Да все они одинаковые. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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«Подхамливает уже, учит жизни»: Юлия Снигирь рассказала о сыне Фёдоре фотографии
«Подхамливает уже, учит жизни»: Юлия Снигирь рассказала о сыне Фёдоре фотографии
«Подхамливает уже, учит жизни»: Юлия Снигирь рассказала о сыне Фёдоре фотографии
«Подхамливает уже, учит жизни»: Юлия Снигирь рассказала о сыне Фёдоре фотографии
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