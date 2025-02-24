«Подхамливает уже, учит жизни»: Юлия Снигирь рассказала о сыне Фёдоре

Юлия Снигирь
редко даёт интервью, но почти в каждом рассказывает что-то о материнстве и своём сыне Фёдоре. В новом интервью Светлане Бондарчук
актриса отметила новый виток развития сына — у того прорезалось отцовское чувство юмора.
«Не успеешь заметить, как будет таким голосом разговаривать: «Мам, можно меня не трогать? Не тискай». Федя уже подхамливает иногда. Учит жизни. Он очень остроумный, это у него в Женю. У него абсолютно его чувство юмора, и мне, конечно, это нравится. Но иногда бывает обидно. Если я, допустим, начинаю что-то спрашивать или выяснять, он такой: «Следствие ведёт мама». У нас был смешной момент: моя мама неожиданно утром выдала «Женюшкин, ты уже позавтракал?» Женя немного вздрогнул от этого «Женюшкина». И вдруг откуда-то из-за угла голос Феди: «Никто не подозревал, что известного артиста Евгения Цыганова дома называют Женюшкин». Причём, у него это без паузы, он выдаёт всё это очень быстро, у него стремительное чувство юмора. Я даже не успеваю запоминать. Он просто так разговаривает».
Фёдор не сразу осознал, что его родители — знаменитые актёры. И смотрел пока всего два фильма с участием мамы. «Первый фильм со мной, который он посмотрел, был «Чук и Гек». Мы ходили в кинотеатр, и когда мы вышли оттуда, он спросил: «Мам, а у тебя есть ещё фильмы?» До него только тогда дошло, что это за съёмки, на которые мы всё время ездим.
Второй фильм, который он посмотрел — «Мастер и Маргарита». Он посмотрел только первые две трети. Когда я села писать письмо и мазаться кремом, он был изгнан из кинотеатра. Бабушка его взяла и вывела. Он вообще не понял, почему. Он до сих пор меня мучает и спрашивает, что же там было? В какой-то момент он сказал: «Мам, скажи честно, там были голые тёти?»
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