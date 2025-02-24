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Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе

24 февраля
2025 год

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24 февраля 2025
В эфире ставшая постоянной рубрика "Юра снова в пролёте". Не успели фавориты сезона протрезветь и переодеться после позавчерашней премии Indeperndent Spirit Awards, как пришло время снова выходить на красную дорожку. Вчера в Лос-Анджелесе прошла премия гильдии киноактёров SAG Awards, на которой Юра Борисов снова проиграл Кирэну Калкину в номинации "Лучший актёр второго плана". И в целом, можно уже не гадать, кто получит "Оскар", но мы же всегда надеемся на чудо. А на красной дорожке был полный аншлаг. Помимо уже примелькавшихся Майки Мэдисон, Юры Борисова, Деми Мур, Памелы Андерсон, Марка Эйдельштейна, Зои Салданьи и Эдриана Броуди порадовали редким выходом Тимоти Шаламе, Харрисон Форд, Милли Бобби Браун, Джейн Фонда, Зои Дешанель, Гэри Олдман, схуднувший Джейсон Сигел, Джиллиан Андерсон, Джереми Аллен Уайт, Джоди Фостер и Дэниел Крейг.

Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе
фото: Зои Дешанель

Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе
фото: Эдвард Нортон

Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе
фото: Харрисон Форд

Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе
фото: Джейн Фонда

Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе
фото: Джереми Аллен Уайт

Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе
фото: Деми Мур

Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе
фото: Дэниел Крэйг

Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе
фото: Селена Гомес

Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе
фото: Кристен Белл

Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе
фото: Юра Борисов

Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе
фото: Джиллиан Андерсон

Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе
фото: Зои Салданья

Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе
фото: Колин Фаррелл

Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе
фото: Памела Андерсон

Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе
фото: Джонатан Прайс

Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе
фото: Ариана Гранде

Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе
фото: Тимоти Шаламе

Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе
фото: Кирэн Калкин

Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе
фото: Марк Эйдельштейн

Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе
фото: Джоди Фостер

Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе
фото: Майки Мэдисон

Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе
фото: Гэри Олдман

Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе
фото: Джейсон Сигел

Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе
фото: Милли Бобби Браун

Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе
фото: Эль Фаннинг
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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   24.02.2025 - 14:56
Гомес уже оправилась после "нервного плача" на камеру по мигрантам, которых начали выдворять за территории США? Выглядит вполне счастливой. читать далее>>
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Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе фотографии
Аншлаг: Джиллиан Андерсон, Гэри Олдман и Тимоти Шаламе фотографии
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