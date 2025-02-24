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«Я хорошо выгляжу, потому что мало тусуюсь»: Юлия Снигирь о секретах красоты и здоровья

24 февраля
2025 год

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24 февраля 2025
В интервью Светлане Бондарчук актриса Юлия Снигирь рассказала о тех принципах, которые позволяют ей дольше сохранять красоту и здоровье. «Я очень серьёзная в своей ежедневной рутине. Я никогда не лягу спать с макияжем. Это табу. И вообще в ежедневной жизни почти не пользуюсь макияжем. И снимаюсь в последнее время без тонального крема. На лице просто ноль. Это разгружает кожу. Ну и спорт: пилатес, йога».

«Я хорошо выгляжу, потому что мало тусуюсь»: Юлия Снигирь о секретах красоты и здоровья

В начале своего карьерного пути Юлия совсем не напоминала Снежную Королеву, а её точёные скулы прятались за полными румяными щеками. Но как выяснилось, это был период неестественной для актрисы полноты. «Я вообще по жизни худая. И когда меня знали полной, это значит, что я тогда неправильный образ жизни вела. Когда была роль в «Великой», я сама всячески способствовала этому, ела ночью бургеры».

«Я хорошо выгляжу, потому что мало тусуюсь»: Юлия Снигирь о секретах красоты и здоровья

Сейчас экспериментировать с весом ради роли актриса уже не готова: «Мне уже 41, извините. 10 лет назад можно было поэкспериментировать. А сейчас это уже чревато».
При этом актриса не ставит себе каких-то жёстких ограничений в питании: «Любой жёсткий запрет — это ужасно. Тогда уже от одного вида оливье начинаешь полнеть. Как только я себе сняла запрет со сладкого, я перестала его так сильно хотеть».

«Я хорошо выгляжу, потому что мало тусуюсь»: Юлия Снигирь о секретах красоты и здоровья

Но самый главный секрет Юли — умеренная светская жизнь. «Меня иногда спрашивают, почему я хорошо выгляжу. Мне кажется, отчасти, потому что я очень мало тусуюсь. Что такое вечеринка? Выпил, лишнего съел, поздно лёг. И если ты это делаешь часто, то привет».
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обсуждение >>
№ 20
Ира Михайловна   1.03.2025 - 21:36
В 41 все хорошо выглядят, а вот лет через 10 начнётся старение...природа. читать далее>>
№ 19
Андрей (Омск)   27.02.2025 - 12:05
... самый верный коммент на мой взгляд. она выглядит на свой возраст. 40 - это не бабушка, а еще молодой человек. читать далее>>
№ 18
ДаринаКароль   26.02.2025 - 21:32
... Вот именно. Только об этом Юля решила не упоминать, чтобы не приуменьшать свой "адский" труд над созданием такой красотки. Смешно просто. читать далее>>
№ 17
Эльнинья   26.02.2025 - 20:14
... А ещё дорогостоящие еженедельные косметические процедуры, массажи и прочее. читать далее>>
№ 16
nord   26.02.2025 - 16:38
Фотошоп творит чудеса. читать далее>>
Всего сообщений: 18
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«Я хорошо выгляжу, потому что мало тусуюсь»: Юлия Снигирь о секретах красоты и здоровья фотографии
«Я хорошо выгляжу, потому что мало тусуюсь»: Юлия Снигирь о секретах красоты и здоровья фотографии
«Я хорошо выгляжу, потому что мало тусуюсь»: Юлия Снигирь о секретах красоты и здоровья фотографии
«Я хорошо выгляжу, потому что мало тусуюсь»: Юлия Снигирь о секретах красоты и здоровья фотографии
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