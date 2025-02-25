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Дмитрий Певцов и Александра Захарова вернутся в «Ленком»

25 февраля
2025 год

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25 февраля 2025
В середине января Дмитрий Певцов рассказал поклонникам, что его портрет исчез из фойе театра «Ленком», в котором он служил с 1991 года, без объяснения причины со стороны руководства. В ответ администрация театра заявила, что, во-первых, Дмитрий забрал свою трудовую книжку, когда баллотировался в депутаты Госдумы в 2021 году, а во-вторых, он неоднократно выражал «негативную позицию по отношению к театру» и критиковал его нынешнее руководство в лице Марка Варшавера. Труппа театра признала высказывания Певцова неэтичными и не соответствующими действительности. Вслед за Дмитрием из театра ушла и Александра Захарова, задействованная только в одном спектакле «Вишнёвый сад». Позже Варшавера уволили с поста директора и повысили до президента театра, а худруком назначили Владимира Панкова. На днях Панков сообщил, что актёры вернутся на сцену.

Дмитрий Певцов и Александра Захарова вернутся в «Ленком»
фото: Дмитрий Певцов

Он рассказал, что провёл индивидуальные встречи с Певцовым и Захаровой и они согласились вернуться в театр: «Дело в том, что я встречаюсь сейчас с артистами театра «Ленком», с труппой, с каждым индивидуально. Мы разговариваем о многом, каждого я слушаю, мы разговариваем и настраиваемся друг на друга, позитивные эмоции. И в четверг утром мы встречались с Дмитрием Анатольевичем. Мы прекрасно встретились, прекрасно поговорили. И что мы решили на сегодняшний день? Дмитрий Анатольевич возвращается в театр. С чего мы начнем? Это возвращение в "Юнону и Авось"», – рассказал Панков.

Дмитрий Певцов и Александра Захарова вернутся в «Ленком»
фото: Александра Захарова

«Также я встретился с Александрой Марковной, это тоже был хороший разговор и искренний, трепетный. Александра Марковна возвращается в спектакль «Вишневый сад». Я понимаю, что это, наверное, сложно, но мы стараемся закончить с конфликтами. Я не погружаюсь в них, а пытаюсь уравновесить. Атмосфера должна вернуться в дом. Мы не конфликтуем, идем дальше, создавая новый «Ленком», не забывая старый», – отметил Панков.
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№ 2
Sveta_21Ermolova   25.02.2025 - 11:20
... Нетушки, Всё надо тянуть в театр "старую труппу". Зачем это делать, не знаю. Об уходе Певцова знали многие и как он выражался о Ленкоме, только ленивый не читал. А теперь обратно на эту... читать далее>>
№ 1
Киноман1985   25.02.2025 - 11:08
В Ленкоме не кому играть? Подтягивайте молодых людей, обучайте, нужна практика, опыт. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Дмитрий Певцов и Александра Захарова вернутся в «Ленком» фотографии
Дмитрий Певцов и Александра Захарова вернутся в «Ленком» фотографии
Дмитрий Певцов и Александра Захарова вернутся в «Ленком» фотографии
Дмитрий Певцов и Александра Захарова вернутся в «Ленком» фотографии
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