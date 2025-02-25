Хантер Шафер изменили пол в паспорте из-за нововведений Дональда Трампа

Трансгендерная* актриса Хантер Шафер
опубликовала в социальных сетях видео-обращение к своим поклонникам и рассказала, что получила новый паспорт, в котором ей изменили пол на мужской. Хантер посчитала, что это произошло из-за новой политики президента США Дональда Трампа
, который ранее объявил, что существует только два пола.
Актриса рассказала, что в прошлом году у неё украли паспорт на съёмках в Испании, после чего ей пришлось подать заявление на получение нового. Документы актриса заполняла сама и, по её словам, всё указала корректно: «Я не знаю, что конкретно поменялось, но это произошло со мной впервые. Наступила новая эпоха. Это прямой результат политики новой администрации»
, — сказала Хантер.
Актриса отметила, что ей неважно, какой пол указан в её документах, однако это может создать проблемы во время поездок за границу. Хантер посчитала нужным рассказала о случившемся, чтобы подсветить начавшиеся изменения в американском обществе.
*«Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ
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