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Хантер Шафер изменили пол в паспорте из-за нововведений Дональда Трампа

25 февраля
2025 год

Лайфстайл >>
25 февраля 2025
Трансгендерная* актриса Хантер Шафер опубликовала в социальных сетях видео-обращение к своим поклонникам и рассказала, что получила новый паспорт, в котором ей изменили пол на мужской. Хантер посчитала, что это произошло из-за новой политики президента США Дональда Трампа, который ранее объявил, что существует только два пола.

Хантер Шафер изменили пол в паспорте из-за нововведений Дональда Трампа

Актриса рассказала, что в прошлом году у неё украли паспорт на съёмках в Испании, после чего ей пришлось подать заявление на получение нового. Документы актриса заполняла сама и, по её словам, всё указала корректно: «Я не знаю, что конкретно поменялось, но это произошло со мной впервые. Наступила новая эпоха. Это прямой результат политики новой администрации», — сказала Хантер.

Актриса отметила, что ей неважно, какой пол указан в её документах, однако это может создать проблемы во время поездок за границу. Хантер посчитала нужным рассказала о случившемся, чтобы подсветить начавшиеся изменения в американском обществе.

*«Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ
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обсуждение >>
№ 12
Эльнинья   28.02.2025 - 00:03
... Его почему-то во всех статьях называют "она". Дурдом какой-то! Парень поднялся на том, что в седьмом классе объявил себя "лесби". Только вот в то время он был мужиком. Как... читать далее>>
№ 11
Александр ЛЛ (Екатеринбург)   27.02.2025 - 19:39
... По моему все просто должно быть - писька выпуклая - пол мужской, писька вогнутая - пол женский... я так и не понял, изначального у "этого" какой пол был? читать далее>>
№ 10
Константин Пирайнен (Москва)   27.02.2025 - 16:09
Почему его здесь называют ,,она,,? читать далее>>
№ 9
Андрей (Омск)   27.02.2025 - 11:52
... почему не 100 гендеров. наслушались бредней больных голов. убрали трансгендерство на официальном уровне и все. у нас такие скрываются, как враги народа))) читать далее>>
№ 8
ДаринаКароль   26.02.2025 - 21:21
Ну изменили и изменили, в чём проблема то? То, что Хантер хотела публично оставаться "не пойми кем" при Трампе, трудно представить такой исход событий. читать далее>>
Всего сообщений: 12
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Дональд ТрампШафер Хантер

фотографии >>
Хантер Шафер изменили пол в паспорте из-за нововведений Дональда Трампа фотографии
Хантер Шафер изменили пол в паспорте из-за нововведений Дональда Трампа фотографии
Хантер Шафер изменили пол в паспорте из-за нововведений Дональда Трампа фотографии
Хантер Шафер изменили пол в паспорте из-за нововведений Дональда Трампа фотографии
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