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В Москве прошёл специальный бранч к выходу фильма «Екатерина Великая»

25 февраля
2025 год

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25 февраля 2025
На днях в московском ресторане Savva состоялся специальный бранч по случаю выхода на экраны кинотеатров фильма «Екатерина Великая» режиссёра Морада Абдель-Фаттаха. Гости мероприятия смогли попробовать курс блюд, приготовленных на основе гастрономических предпочтений императрицы и особенностей кухни того времени.

В Москве прошёл специальный бранч к выходу фильма «Екатерина Великая»
фото: Режиссёр Морад Абдель-Фаттах и автор сценария Андрей Кравчук

Ресторан также представил специальный десертный сет «Вкусы империи», который будет доступен в меню до 20 марта включительно. Создавая кондитерские изделия, посвящённые Екатерине Великой, команда ресторана во главе с бренд-шефом Андреем Шмаковым и шеф-кондитером Артёмом Грачёвым сосредоточились на том, чтобы передать в оттенках вкусов ключевые посылы фильма, воплотить его красочность и многогранность. Десертный сет «Вкусы империи» включает в себя четыре уникальные конфеты: «Пруссия» или «Мечта», «Петергоф», «Эрмитаж» и «Гроза Европы».

В Москве прошёл специальный бранч к выходу фильма «Екатерина Великая»
фото: Десерт «Эрмитаж»

«Большинство фильмов про Екатерину показывают аспекты именно её личной жизни, а мы хотели рассказать преимущественно о её достижениях. Мы хотели показать её живым человеком. Например, подчеркнуть тот факт, что изначально она не хотела править, а прежде всего хотела быть матерью. Стать императрицей ей пришлось по воле обстоятельств. В итоге мы показываем её и как личность, и как амбициозного сильного правителя. Мы были счастливы найти таких замечательных актрис на роль Екатерины Великой. С Ольгой Лерман работалось очень легко, любая задача ею тут же исполнялась идеально. А когда мы впервые обсуждали роль с Анной Никитичной, передо мной уже тогда сидела настоящая императрица, такая утончённая и величественная», — рассказал режиссёр фильма гостям вечера.

«Екатерина Великая»
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обсуждение >>
№ 8
Sveta_21Ermolova   28.02.2025 - 20:44
... Вы немного не поняли - ресторан никто не открывал, просто провели бранч. Хотя думаю в будущем возможен и такой исход событий. читать далее>>
№ 7
Yanina Sokolova   27.02.2025 - 22:23
... Я вот тоже не пойму, к чему все эти почести. То рестораны они открывают, то проводят конкурсы грамотности. Может скоро проведут экскурсионный тур по местам съёмок фильма, как это сделали с "Пророком". читать далее>>
№ 6
Андрей (Омск)   27.02.2025 - 11:50
Много танцев вокруг средненького фильма. Видимо авторы сильно гордятся новой работой. читать далее>>
№ 5
ДаринаКароль   26.02.2025 - 21:11
... Согласна, решили просто раскрутить ресторан и "дорогих" шеф-поваров. Обычных "столовых" и так полно, а здесь вроде бы УРОВЕНЬ Екатерины I. читать далее>>
№ 4
Igor D.88   26.02.2025 - 10:33
... попахивает откровенной неправдой. блюда, которые ела Екатерина, а какие она ела, кто точно знает. если так, тогда они точно не будут идентичны тем. не сложно представить какая тогда была еда. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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В Москве прошёл специальный бранч к выходу фильма «Екатерина Великая» фотографии
В Москве прошёл специальный бранч к выходу фильма «Екатерина Великая» фотографии
В Москве прошёл специальный бранч к выходу фильма «Екатерина Великая» фотографии
В Москве прошёл специальный бранч к выходу фильма «Екатерина Великая» фотографии
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