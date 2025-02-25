В Москве прошёл специальный бранч к выходу фильма «Екатерина Великая»

На днях в московском ресторане Savva состоялся специальный бранч по случаю выхода на экраны кинотеатров фильма «Екатерина Великая» режиссёра Морада Абдель-Фаттаха. Гости мероприятия смогли попробовать курс блюд, приготовленных на основе гастрономических предпочтений императрицы и особенностей кухни того времени.
фото: Режиссёр Морад Абдель-Фаттах и автор сценария Андрей Кравчук
Ресторан также представил специальный десертный сет «Вкусы империи», который будет доступен в меню до 20 марта включительно. Создавая кондитерские изделия, посвящённые Екатерине Великой, команда ресторана во главе с бренд-шефом Андреем Шмаковым и шеф-кондитером Артёмом Грачёвым сосредоточились на том, чтобы передать в оттенках вкусов ключевые посылы фильма, воплотить его красочность и многогранность. Десертный сет «Вкусы империи» включает в себя четыре уникальные конфеты: «Пруссия» или «Мечта», «Петергоф», «Эрмитаж» и «Гроза Европы».
фото: Десерт «Эрмитаж»
«Большинство фильмов про Екатерину показывают аспекты именно её личной жизни, а мы хотели рассказать преимущественно о её достижениях. Мы хотели показать её живым человеком. Например, подчеркнуть тот факт, что изначально она не хотела править, а прежде всего хотела быть матерью. Стать императрицей ей пришлось по воле обстоятельств. В итоге мы показываем её и как личность, и как амбициозного сильного правителя. Мы были счастливы найти таких замечательных актрис на роль Екатерины Великой. С Ольгой Лерман работалось очень легко, любая задача ею тут же исполнялась идеально. А когда мы впервые обсуждали роль с Анной Никитичной, передо мной уже тогда сидела настоящая императрица, такая утончённая и величественная», — рассказал режиссёр фильма гостям вечера.
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