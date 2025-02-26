«Мы кружились в изнуряющем танце»: Катя Кабак рассказала о разводе

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Без дураков: Денис Шведов, Елена Цыплакова и Юлия Хамитова

2 июня

«Никому не нужно, чтобы мы дружили»: Николай Цискаридзе об отношениях со Светланой Захаровой

Артист прокомментировал слова коллеги о том, что он «плохой партнёр»