«Мы кружились в изнуряющем танце»: Катя Кабак рассказала о разводе

34-летняя Катя Кабак
в прошлом году развелась с мужем после 7 лет брака. Параллельно актрису стали часто видеть в компании Тимура Родригеза
, что породило множество слухов о том, что Катя бросила мужа ради любовника, а Тимур, в свою очередь, расстался ради Кати с женой Анной Керимовой
после 15 лет брака. В интервью изданию «7 Дней»
актриса рассказала, что проблемы в её семье начались давно, просто она об этом не распространялась.
«Мой брак продлился семь лет. Впервые о разводе мы заговорили два года назад. В любых отношениях наступает момент, когда мнения, желания начинают расходиться. И важно сказать, с чем ты готов мириться, а с чем нет. Это не ультиматум, это правила игры, которые вы создаете вдвоем. Они необходимы, чтобы слышать друг друга, уметь договариваться. У нас не получалось. В какой-то момент я поняла, что сделала все, что могла. Проработала то, что зависело от меня, изменила что-то в себе, приняла определенные вещи.
Но человеческие отношения — как шахматы: после твоего хода должен следовать ход партнера. А этого хода не происходило. Мы кружились в изнуряющем танце: я пыталась догнать, а он отдалялся. Я знаю, как хочу жить и какими должны быть отношения. Если так не получается, не разочаровываюсь и не обижаюсь, а открыто говорю, что это не для меня. В феврале 2024 года я предложила развестись»
, — рассказала Катя.
Актриса опровергла слухи, что она ушла от мужа ради Тимура Родригеза. Главной причиной развода она назвала отсутствие навыка проходить сложные периоды вместе: «Оказалось, что мы не умеем проходить сложные моменты вместе, не умеем сонастраиваться. Малейшая кочка на нашем пути — и мы эмоционально отдалялись. Это привело к образованию пропасти между нами. Решение о разводе обычно не принимается спонтанно. В моем случае Тимур не был причиной развода. И я не ушла к нему, как неправомерно написали многие СМИ. Я никогда не делала такого заявления»
, – отметила Катя. О бывшем муже актриса много не рассказывала. Как писала
«Экспресс газета», экс-супруг Кабак - успешный бизнесмен и миллионер Андрей Барби
. Они познакомились в Великобритании, во время учёбы Кати в театральной академии.
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