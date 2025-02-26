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«Мы кружились в изнуряющем танце»: Катя Кабак рассказала о разводе

26 февраля
2025 год

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26 февраля 2025
34-летняя Катя Кабак в прошлом году развелась с мужем после 7 лет брака. Параллельно актрису стали часто видеть в компании Тимура Родригеза, что породило множество слухов о том, что Катя бросила мужа ради любовника, а Тимур, в свою очередь, расстался ради Кати с женой Анной Керимовой после 15 лет брака. В интервью изданию «7 Дней» актриса рассказала, что проблемы в её семье начались давно, просто она об этом не распространялась.

«Мы кружились в изнуряющем танце»: Катя Кабак рассказала о разводе

«Мой брак продлился семь лет. Впервые о разводе мы заговорили два года назад. В любых отношениях наступает момент, когда мнения, желания начинают расходиться. И важно сказать, с чем ты готов мириться, а с чем нет. Это не ультиматум, это правила игры, которые вы создаете вдвоем. Они необходимы, чтобы слышать друг друга, уметь договариваться. У нас не получалось. В какой-то момент я поняла, что сделала все, что могла. Проработала то, что зависело от меня, изменила что-то в себе, приняла определенные вещи.

Но человеческие отношения — как шахматы: после твоего хода должен следовать ход партнера. А этого хода не происходило. Мы кружились в изнуряющем танце: я пыталась догнать, а он отдалялся. Я знаю, как хочу жить и какими должны быть отношения. Если так не получается, не разочаровываюсь и не обижаюсь, а открыто говорю, что это не для меня. В феврале 2024 года я предложила развестись», — рассказала Катя.

«Мы кружились в изнуряющем танце»: Катя Кабак рассказала о разводе

Актриса опровергла слухи, что она ушла от мужа ради Тимура Родригеза. Главной причиной развода она назвала отсутствие навыка проходить сложные периоды вместе: «Оказалось, что мы не умеем проходить сложные моменты вместе, не умеем сонастраиваться. Малейшая кочка на нашем пути — и мы эмоционально отдалялись. Это привело к образованию пропасти между нами. Решение о разводе обычно не принимается спонтанно. В моем случае Тимур не был причиной развода. И я не ушла к нему, как неправомерно написали многие СМИ. Я никогда не делала такого заявления», – отметила Катя. О бывшем муже актриса много не рассказывала. Как писала «Экспресс газета», экс-супруг Кабак - успешный бизнесмен и миллионер Андрей Барби. Они познакомились в Великобритании, во время учёбы Кати в театральной академии.
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обсуждение >>
№ 8
Ангелина_Сокол   1.03.2025 - 18:38
... Это точно. А то взяли моду по 5-6 браков создавать и трепаться об этом прессе, что вот какие мы молодцы, что старались сохранить брак. Видимо не такие уж и молодцы, что не сохранили. читать далее>>
№ 7
Матвей Брикун   27.02.2025 - 17:33
Желая расходятся, когда выбрал не того человека. Это не норма, так не должно быть. Нормальные семьи живут до финиша. читать далее>>
№ 6
Юля Наумова   27.02.2025 - 12:28
Как то подозрительно, что о разводе они заговорили в одно время. Что Кабак в феврале 2023г, что Родригез осенью 2023г уже сообщил в СМИ о разводе. Совпадение, не думаю. читать далее>>
№ 5
Angelika77   27.02.2025 - 12:07
Ну это точка зрения Кати, что мол она "пыталась спасти брак", "догнать" своего мужа, а он всё отдалялся и отдалялся от неё. Интересно послушать версию бывшего, может быть причиной развода... читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   27.02.2025 - 11:48
... В первый раз на сайт зашли. Столько новостей выходило о съемках и выходе фильмов, где упоминалась Кабак. Лада Голд, Мажор, Движение вверх, Универ и еще десятки. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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откровениеразвод/расставание
персоны
Екатерина КабакТимур Родригез

фотографии >>
«Мы кружились в изнуряющем танце»: Катя Кабак рассказала о разводе фотографии
«Мы кружились в изнуряющем танце»: Катя Кабак рассказала о разводе фотографии
«Мы кружились в изнуряющем танце»: Катя Кабак рассказала о разводе фотографии
«Мы кружились в изнуряющем танце»: Катя Кабак рассказала о разводе фотографии
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