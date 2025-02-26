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«Мы знакомы 15 лет»: Катя Кабак рассказала, как развивался её роман с Тимуром Родригезом

26 февраля
2025 год

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26 февраля 2025
Катя Кабак и Тимур Родригез встречаются больше года, но познакомились гораздо раньше, когда ещё оба были в отношениях. В интервью изданию «7 Дней» актриса рассказала, как развивался их роман.

«Мы знакомы 15 лет»: Катя Кабак рассказала, как развивался её роман с Тимуром Родригезом

«Мы знакомы с Тимуром 15 лет. У нас очень много общих знакомых. Нам всегда было легко общаться, мы хорошо понимали друг друга, оказались на одной волне. Тимур был женат, я была в отношениях, потом вышла замуж. Мы всегда поздравляли друг друга с праздниками, он был желанным гостем на моих днях рождения. Потом мы длительный период не виделись, каждый занимался своей жизнью и карьерой.

«Мы знакомы 15 лет»: Катя Кабак рассказала, как развивался её роман с Тимуром Родригезом

В позапрошлом году, как обычно, я позвонила поздравить Тимура с днем рождения. И в этом разговоре мы договорились наконец-то увидеться. На момент нашей встречи Тимур уже почти полгода как расстался с женой. Мы проболтали весь вечер: у каждого были изменения в жизни, которыми хотелось поделиться. На следующий день договорились пойти на премьеру сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Это стало поводом для всеобщего обсуждения и домыслов. Но наши отношения еще долгое время были исключительно дружескими», — рассказала Кабак.
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№ 7
Мария_2191   2.03.2025 - 19:40
... Это точно, слишком быстро сошлись. Кажись вообще между ними был сговор по разбегу, а телефонные звонки - то прикрытие уже. читать далее>>
№ 6
Sveta_21Ermolova   28.02.2025 - 20:43
... Поправочка - получается не одну, а целых три, так как бывшие половинки Родригеза и Кабак тоже ж наверняка построили с кем-то отношения. читать далее>>
№ 5
Yanina Sokolova   27.02.2025 - 22:20
Ааааа вот тут-то она и спалилась. Как развивался "роман", всё-таки было что-то. И то, что она 2 года пыталась спасти брак с мужем - то всё отмазки, типа чтоб совесть не мучила. читать далее>>
№ 4
Юля Наумова   27.02.2025 - 12:28
Это как в анекдоте, я позвонила просто поздравить с днем рождения, а оказалось что он уже развелся и мы вдруг поняли что нравимся друг другу. читать далее>>
№ 3
Angelika77   27.02.2025 - 12:04
... Так вроде бы они сошлись уже после разбега. Тут дело в другом: возможно именно вот такая тесная связь и послужила причиной развода. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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«Мы знакомы 15 лет»: Катя Кабак рассказала, как развивался её роман с Тимуром Родригезом фотографии
«Мы знакомы 15 лет»: Катя Кабак рассказала, как развивался её роман с Тимуром Родригезом фотографии
«Мы знакомы 15 лет»: Катя Кабак рассказала, как развивался её роман с Тимуром Родригезом фотографии
«Мы знакомы 15 лет»: Катя Кабак рассказала, как развивался её роман с Тимуром Родригезом фотографии
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