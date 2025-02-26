«Мы знакомы 15 лет»: Катя Кабак рассказала, как развивался её роман с Тимуром Родригезом

Катя Кабак
и Тимур Родригез
встречаются больше года, но познакомились гораздо раньше, когда ещё оба были в отношениях
. В интервью изданию «7 Дней»
актриса рассказала, как развивался их роман.
«Мы знакомы с Тимуром 15 лет. У нас очень много общих знакомых. Нам всегда было легко общаться, мы хорошо понимали друг друга, оказались на одной волне. Тимур был женат, я была в отношениях, потом вышла замуж. Мы всегда поздравляли друг друга с праздниками, он был желанным гостем на моих днях рождения. Потом мы длительный период не виделись, каждый занимался своей жизнью и карьерой.
В позапрошлом году, как обычно, я позвонила поздравить Тимура с днем рождения. И в этом разговоре мы договорились наконец-то увидеться. На момент нашей встречи Тимур уже почти полгода как расстался с женой. Мы проболтали весь вечер: у каждого были изменения в жизни, которыми хотелось поделиться. На следующий день договорились пойти на премьеру сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Это стало поводом для всеобщего обсуждения и домыслов. Но наши отношения еще долгое время были исключительно дружескими»
, — рассказала Кабак.
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