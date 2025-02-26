«Она даже не расстроилась»: Катя Кабак о реакции дочери на развод родителей

В прошлом году 34-летняя Катя Кабакразвелась с мужем, с которым воспитывала общую дочь Кристину. В интервью изданию «7 Дней» актриса рассказала, как они готовились к разговору с дочерью и как она на него неожиданно отреагировала.
фото: Катя Кабак с дочерью
«Мы с Андреем подготовились к разговору с дочкой, продумывали, как объяснить ей, что ничего в ее жизни не поменяется, что мы ее по-прежнему любим и у нас хорошие отношения. Консультировались с психологами. Главное, как нам объяснили, — это сохранить привычный для ребенка ритм и образ жизни. Детям важно, чтобы им было весело, безопасно и понятно. Мы сделали все, чтобы жизнь дочери осталась максимально стабильной и радостной. И знаете, ее реакция была неожиданной. Она даже не расстроилась! В конце разговора спросила: "Это все, что вы хотели мне сказать? Мам, ты мне уже принесешь мое какао?"», — поделилась Кабак.
Кроме того, 5-летняя Кристина спокойно приняла в семью нового возлюбленного мамы Тимура Родригеза: «У них замечательные отношения. Она его обожает и, когда они не видятся, всегда спрашивает, как у него дела, они переписываются», – отметила Катя. С бывшим мужем актриса смогла сохранить хорошие отношения. По её словам, он для неё навсегда останется родным человеком.
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