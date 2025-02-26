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«Она даже не расстроилась»: Катя Кабак о реакции дочери на развод родителей

26 февраля
2025 год

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26 февраля 2025
В прошлом году 34-летняя Катя Кабак развелась с мужем, с которым воспитывала общую дочь Кристину. В интервью изданию «7 Дней» актриса рассказала, как они готовились к разговору с дочерью и как она на него неожиданно отреагировала.

«Она даже не расстроилась»: Катя Кабак о реакции дочери на развод родителей
фото: Катя Кабак с дочерью

«Мы с Андреем подготовились к разговору с дочкой, продумывали, как объяснить ей, что ничего в ее жизни не поменяется, что мы ее по-прежнему любим и у нас хорошие отношения. Консультировались с психологами. Главное, как нам объяснили, — это сохранить привычный для ребенка ритм и образ жизни. Детям важно, чтобы им было весело, безопасно и понятно. Мы сделали все, чтобы жизнь дочери осталась максимально стабильной и радостной. И знаете, ее реакция была неожиданной. Она даже не расстроилась! В конце разговора спросила: "Это все, что вы хотели мне сказать? Мам, ты мне уже принесешь мое какао?"», — поделилась Кабак.

«Она даже не расстроилась»: Катя Кабак о реакции дочери на развод родителей

Кроме того, 5-летняя Кристина спокойно приняла в семью нового возлюбленного мамы Тимура Родригеза: «У них замечательные отношения. Она его обожает и, когда они не видятся, всегда спрашивает, как у него дела, они переписываются», – отметила Катя. С бывшим мужем актриса смогла сохранить хорошие отношения. По её словам, он для неё навсегда останется родным человеком.
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обсуждение >>
№ 7
Ангелина_Сокол   1.03.2025 - 18:36
... Это да. Ей сейчас надо быть более внимательной к дочке, чтоб не дай Бог не упустить тот момент, когда психика ребёнка может сильно пострадать от ситуации. читать далее>>
№ 6
Sveta_21Ermolova   28.02.2025 - 20:40
... Это да, главное, чтобы не зациклилась на этой теме и не замкнулась. Особенно в подростковом возрасте, ведь дети нынче очень жестокие и могут её спровоцировать. читать далее>>
№ 5
Yanina Sokolova   27.02.2025 - 22:18
Может это Катя себя так успокаивает, что "не расстроилась" дочка. Ну как нормальный ребёнок не расстроится уходу отца и в целом разводу родителей? Никогда в такое не поверю. читать далее>>
№ 4
Юля Наумова   27.02.2025 - 12:28
Сомневаюсь, что в жизни девочки ничего не изменится. Отец явно станет меньше времени уделять дочке. Да и мама будет заниматься не только ребенком, а и новыми отношениями. читать далее>>
№ 3
Ксюша Микс   27.02.2025 - 11:55
Может она ещё не до конца поняла, что происходит. Но в будущем будет не мало вопросов на эту тему. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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«Она даже не расстроилась»: Катя Кабак о реакции дочери на развод родителей фотографии
«Она даже не расстроилась»: Катя Кабак о реакции дочери на развод родителей фотографии
«Она даже не расстроилась»: Катя Кабак о реакции дочери на развод родителей фотографии
«Она даже не расстроилась»: Катя Кабак о реакции дочери на развод родителей фотографии
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