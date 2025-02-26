Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Это плохо сказалось на моей репутации»: Дмитрий Шепелев объяснил, почему не давал интервью после смерти Жанны Фриске

26 февраля
2025 год

Лайфстайл >>
26 февраля 2025
Впервые за десять лет Дмитрий Шепелев прервал молчание и дал большое интервью Надежде Стрелец, в котором рассказал, почему не выходил на связь с журналистами после смерти Жанны Фриске.

«Это плохо сказалось на моей репутации»: Дмитрий Шепелев объяснил, почему не давал интервью после смерти Жанны Фриске
фото: Дмитрий Шепелев

В 2015 году Жанна ушла из жизни после двухлетней борьбы с агрессивной формой рака мозга, оставив Дмитрия с маленьким сыном Платоном на руках. Смерть певицы сопровождалась чередой медийных скандалов: сначала Дмитрия обвинили в том, что он якобы бросил Жанну в больнице одну, а позже — злонамеренно запретил её родителям общаться с внуком. Кроме того, собранные на лечение певицы деньги в скором времени пропали со счетов, за что Дмитрию тоже пришлось оправдываться. После завершения активной стадии конфликта с родственниками гражданской супруги, его единственным за десять лет высказыванием стала книга «Жанна», в которой он с документальной точностью описал процесс лечения певицы от онкологии. В интервью телеведущий объяснил, почему решил хранить молчание.

«Я избегаю разговоров о личном. Книгу я написал, чтобы поделиться знаниями и опытом, которые свалились на меня за два года, когда мы боролись за жизнь и здоровье Жанны. Я действительно об этом мало говорил, потому что это очень личные вещи. Я мало давал интервью о том, что последовало после её смерти. О бесконечных расприях и скандалах, которые длились много лет. В тот момент мне казалось, что если я буду об этом говорить, то буду уподобляться тем людям, которые копаются во всем этом. Мне этого не хотелось. На мой взгляд, это оскорбляет её память. Потому что в действительности к Жанне это не имело и не имеет никакого отношения. Мне бы не хотелось, чтобы о ней вспоминали плохо».

«Это плохо сказалось на моей репутации»: Дмитрий Шепелев объяснил, почему не давал интервью после смерти Жанны Фриске
фото: Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске

Последствия скандала Дмитрий переживал не только эмоционально. Сплетни и домыслы общественности прошлись катком по имиджу телеведущего: «Но время показало, что молчать — плохая тактика. Эти бесконечные вбросы — про деньги, про ребёнка, про родителей — это плохо сказалось на моей репутации. Жанна была важна для миллиона людей в стране, и мне бы хотелось, чтобы она осталась таким добрым, светлым, значимым, родным человеком. Я не хочу, чтобы о ней вспоминали как о человеке, чье имя связано с какими-то бесконечными унизительными скандалами. Она этого не заслуживает. Что пишут люди? Люди пишут: "Оставьте её в покое"».
версия для печати

обсуждение >>
№ 7
Ангелина_Сокол   1.03.2025 - 18:34
... У меня тоже промелькнула эта мысль. Ну каждый зарабатывает как может, даже на "человечком горе". Ничем не брезгуют. читать далее>>
№ 6
Матвей Брикун   27.02.2025 - 17:16
Уже оставили в покое, когда вдоволь подзаработали на новости. Сначало делают вбросы, а потом на них зарабатывают. читать далее>>
№ 5
Юля Наумова   27.02.2025 - 12:28
Да, мутные истории были, по поводу денег которые исчезли. Но это останется на совести у людей которые, можно сказать украли их, а могли бы пожертвовать таким же людям с онкологией и спасти кому то жизнь. читать далее>>
№ 4
Ксюша Микс   27.02.2025 - 12:08
Помню тот хейт, который был после смерти Жанны. Не совсем понимаю зачем ворошить прошлое. Он хочет вернуть свою репутацию что ли за счет этой книги. Сомневаюсь, что получиться. читать далее>>
№ 3
Angelika77   27.02.2025 - 12:02
... Ну да, мне кажется Дмитрий тогда не особо-то и молчал, как он говорит сейчас. Как раз-то о карьере он думал больше. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Дмитрий Шепелев ответил на вопросы о похищенных 20 миллионах на детекторе лжи
Дмитрий Шепелев рассказал, куда исчезли деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев написал книгу о Жанне Фриске
Поиск по меткам
откровение
персоны
Жанна ФрискеДмитрий Шепелев

фотографии >>
«Это плохо сказалось на моей репутации»: Дмитрий Шепелев объяснил, почему не давал интервью после смерти Жанны Фриске фотографии
«Это плохо сказалось на моей репутации»: Дмитрий Шепелев объяснил, почему не давал интервью после смерти Жанны Фриске фотографии
«Это плохо сказалось на моей репутации»: Дмитрий Шепелев объяснил, почему не давал интервью после смерти Жанны Фриске фотографии
«Это плохо сказалось на моей репутации»: Дмитрий Шепелев объяснил, почему не давал интервью после смерти Жанны Фриске фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Евгений Дога
3 июня ушел из жизни композитор Евгений Дога.

День рождения >>

Антон Гуляев
Вячеслав Жолобов
Софья Карпунина
Пётр Красилов
Дмитрий Куличков
Регина Мянник
Константин Степанков
Эмма Цесарская
Всеволод Шиловский
Полетт Годдар
Роберт З'Дар
Тони Кёртис
Маурицио Маттиоли
Билл Патерсон
Имоджен Путс
Джеймс Пьюрфой
все родившиеся 3 июня >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Самозванцы
детектив, драма, триллер
Россия, 2024
Гадкая сестра
комедия, фильм ужасов
Норвегия, Дания, Польша, Румыния, Швеция, 2025
Джамбо и маленькое привидение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Индонезия, 2025
Жизнь Чака
драма, научная фантастика, фэнтези, экранизация
США, 2024
Заклятие. Демон внутри
фильм ужасов
Мексика, 2024
Копы в законе
драма, криминальный фильм
Индия, США, 2025
Моя мама - волшебница
биография, драма
Франция, Канада, 2025
Сны о ней
драма, мелодрама, научная фантастика
Бельгия, Испания, США, Финляндия, Франция, 2024
Балерина
боевик, триллер
США, 2025
Поле чудес
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Сорвать банк 2: Высокие ставки
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram