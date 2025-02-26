«Это плохо сказалось на моей репутации»: Дмитрий Шепелев объяснил, почему не давал интервью после смерти Жанны Фриске

В 2015 году Жанна ушла из жизни после двухлетней борьбы с агрессивной формой рака мозга, оставив Дмитрия с маленьким сыном Платоном на руках. Смерть певицы сопровождалась чередой медийных скандалов: сначала Дмитрия обвинили в том, что он якобы бросил Жанну в больнице одну, а позже — злонамеренно запретил её родителям общаться с внуком. Кроме того, собранные на лечение певицы деньги в скором времени пропали со счетов, за что Дмитрию тоже пришлось оправдываться. После завершения активной стадии конфликта с родственниками гражданской супруги, его единственным за десять лет высказыванием стала книга «Жанна», в которой он с документальной точностью описал процесс лечения певицы от онкологии. В интервью телеведущий объяснил, почему решил хранить молчание.
«Я избегаю разговоров о личном. Книгу я написал, чтобы поделиться знаниями и опытом, которые свалились на меня за два года, когда мы боролись за жизнь и здоровье Жанны. Я действительно об этом мало говорил, потому что это очень личные вещи. Я мало давал интервью о том, что последовало после её смерти. О бесконечных расприях и скандалах, которые длились много лет. В тот момент мне казалось, что если я буду об этом говорить, то буду уподобляться тем людям, которые копаются во всем этом. Мне этого не хотелось. На мой взгляд, это оскорбляет её память. Потому что в действительности к Жанне это не имело и не имеет никакого отношения. Мне бы не хотелось, чтобы о ней вспоминали плохо».
фото: Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске
Последствия скандала Дмитрий переживал не только эмоционально. Сплетни и домыслы общественности прошлись катком по имиджу телеведущего: «Но время показало, что молчать — плохая тактика. Эти бесконечные вбросы — про деньги, про ребёнка, про родителей — это плохо сказалось на моей репутации. Жанна была важна для миллиона людей в стране, и мне бы хотелось, чтобы она осталась таким добрым, светлым, значимым, родным человеком. Я не хочу, чтобы о ней вспоминали как о человеке, чье имя связано с какими-то бесконечными унизительными скандалами. Она этого не заслуживает. Что пишут люди? Люди пишут: "Оставьте её в покое"».
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