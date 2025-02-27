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Дмитрий Шепелев рассказал, как отец Жанны Фриске напал на него с ножом

27 февраля
2025 год

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27 февраля 2025
Дмитрий Шепелев дал первое большое интервью после смерти Жанны Фриске, от которой воспитывает 11-летнего сына Платона. Телеведущий не выходил на связь с журналистами почти десять лет, чтобы не подливать масла в огонь и дать скандалу с родителями Жанны поутихнуть. В беседе с Надеждой Стрелец Шепелев рассказал, почему забрал Платона у дедушки с бабушкой и до сих пор не разрешает им общаться.

Дмитрий Шепелев рассказал, как отец Жанны Фриске напал на него с ножом
фото: Дмитрий Шепелев

«Почему я принял решение, что Платону лучше избежать общения с бабушкой и дедушкой? Это вопрос безопасности. Меня вынудили принять это решение. Но я готов нести за него ответственность, потому что оно взвешенное и осознанное. Конечно, я хочу, чтобы у Платона были бабушка и дедушка. Я умолял родителей Жанны, стоя на коленях, не втягивать его в эту историю. Мы жили в доме родителей Жанны — было важно, чтобы Платон был рядом с ней, а я в это время мог работать. Однажды, когда я вернулся со съёмок, мне сообщили родители Жанны: "К нам приедут из программы, хотим Платошку показать". Я говорю: "Не надо, Платошка не цирковая собачка, чтобы его показывать. Пожалуйста, оставьте парня в покое. Общайтесь, любите, но не надо таскать ребёнка по программам»», — сказал Дмитрий.

Дмитрий Шепелев рассказал, как отец Жанны Фриске напал на него с ножом
фото: Дмитрий Шепелев с сыном

А после смерти Жанны, по словам Шепелева, её отец несколько раз совершил нападение на них с Платоном: «Позже, когда Жанны не стало, я приехал забирать вещи Платона, потому что мы переезжали в мою квартиру. Отец Жанны напал на нас с ножом, на меня и на моего водителя, потому что боялся, что у него забирают ребёнка. Не самый дипломатичный способ выяснения отношений. Спустя несколько месяцев — опять нападение. Пять человек, двое из которых находятся в федеральном розыске, подкараулили меня и моего ребёнка и напали на нас, чтобы его похитить. Если бы у меня не было охраны, что бы пережил мой ребенок? Которого похищают и куда-то везут. Сколько всего было сказано после смерти Жанны. Как после этого я могу им доверять?

Ещё через какое-то время бабушка и дедушка подают судебный иск против внука, чтобы он заплатил им за деньги, которые те вывели со счетов Жанны. Это разговор не о деньгах, а о том, что бабушка и дедушка подают в суд на своего внука. И сейчас я, отец мальчика, принимаю решение, позволить ли мне им общаться или выдержать паузу. И я говорю "нет"».

Дмитрий Шепелев рассказал, как отец Жанны Фриске напал на него с ножом
фото: Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев

Дмитрий хотел бы, чтобы у Платона были бабушка и дедушка, однако прямо говорит, что поставил перед ними условие — отказаться от публичной жизни и не общаться с журналистами: «Когда не стало Жанны, я просил их приехать к нам на море, побыть с Платоном. Я понимаю, что это трагедия для родителей, понимаю, что могут чувствовать люди, которые потеряли детей: это смертельная боль. Не могу только понять желание проживать эту боль на публику. Что нужно ребёнку в момент, когда такие события происходят в его семье, когда не стало мамы? Защита и любовь. Если бы я не допускал, что ему может угрожать опасность, я бы никогда не отказался от их поддержки. Но когда так грязно говорят о единственном человеке, который остался рядом с ним — обо мне, — разве это поддержка? Моим единственным условием было: "Пожалуйста, остановите публичную жизнь", но родители сделали свой выбор. Я не разделяю тот способ, которым они проживают свою боль. И я не хочу, чтобы это вредило моему сыну».
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обсуждение >>
№ 9
Юля Наумова   3.03.2025 - 13:59
Шепелев гад ,мальчик,еще неизвестно что от него ,а дедушка и бабушка самые родные ему люди,очень паскудно поступил тем более Копыловы дочь потеряли. читать далее>>
№ 8
alexkotov   3.03.2025 - 13:58
Родители полностью больные. Нельзя им доверять ребёнка! Шепелев, держись! читать далее>>
№ 7
Ангелина_Сокол   1.03.2025 - 18:28
... Ох, что-то сильно я сомневаюсь в этом. Раз за эти 10 лет у них так и не получилось наладить коннект. читать далее>>
№ 6
Бабур из Ташкента (Ташкент)   28.02.2025 - 17:24
Как пролетело время- летом будет уже 10 лет,как Жанна ушла, её сыну 11 лет,он уже школьник-подросток,может со временем и дед с бабушкой и выросший внук будут одной дружной семьёй. читать далее>>
№ 5
Zaratusklo   28.02.2025 - 09:52
Баба базарная. Всё на продажу читать далее>>
Всего сообщений: 9
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Дмитрий Шепелев рассказал, как отец Жанны Фриске напал на него с ножом фотографии
Дмитрий Шепелев рассказал, как отец Жанны Фриске напал на него с ножом фотографии
Дмитрий Шепелев рассказал, как отец Жанны Фриске напал на него с ножом фотографии
Дмитрий Шепелев рассказал, как отец Жанны Фриске напал на него с ножом фотографии
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