«Мы списывали это на последствия беременности и родов»: Дмитрий Шепелев рассказал про болезнь Жанны Фриске

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Легенде Голливуда было 95 лет

В России экранизируют «Горе от ума» Александра Грибоедова

Наталья Земцова: «В душе я артхаусная артистка, но выгляжу как пупсик, высадившийся из Майбаха»

Актриса – о преодолении стереотипов, детективном сериале «Тайга» и новой профессии, которую сейчас осваивает