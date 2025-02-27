Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет

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Олег Савостюк, Владислав Тирон и Никита Кологривый встретятся с «Красным призраком»

Рецензии на фильмы

Брат ты мне или не брат: «Кончится лето» — фильм с двумя оскаровскими номинантами

Фильм автора так и не вышедшей в российский прокат «Нуучи» Владимира Мункуева и оскаровского номинанта Максима Арбугаева показали на фестивале «Маяк»