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Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет

27 февраля
2025 год

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27 февраля 2025
Мишель Трахтенберг ушла из жизни в возрасте 39 лет. Тело звезды «Сплетницы» и «Евротура» было найдено в её квартире в элитном жилом комплексе One Columbus Place на Манхэттене в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post.

Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет
фото: Мишель Трахтенберг

Тело актрисы обнаружила её мать. Источники утверждают, что полиция не рассматривает случившееся как убийство. Недавно актриса пережила пересадку печени и, возможно, причиной смерти могли стать побочные эффекты от операции. Однако точная причина будет известна после вскрытия.

Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет

Последнее время поклонники начали беспокоиться о здоровье Мишель. Она часто публиковала фотографии, на которых выглядела уставшей и измождённой, что породило слухи о возможных проблемах с психическим здоровьем или употреблении запрещённых веществ. Некоторые предполагали, что она сделала пластические операции. Однако актриса эти домыслы резко опровергала. Соседи Мишель также сообщили, что в последние дни она редко покидала свой дом. Однажды её заметили с большой сумкой продуктов, что свидетельствовало о том, что она закупалась не на один день. При этом её лицо было болезненно бледным, а под глазами виднелись тёмные круги.
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обсуждение >>
№ 9
Sveta_21Ermolova   28.02.2025 - 20:38
Запомню её навсегда молодой и энергичной, какой она и снялась в популярном фильме и сериале. Очень жаль, что таланты уходят так рано. читать далее>>
№ 8
Leo Alutin (Puerto Vallarta)   28.02.2025 - 14:25
Горькая новость. читать далее>>
№ 7
Igor D.88   28.02.2025 - 12:29
... здоровые люди так не выглядят. теперь понятно с чем проблема. на первом и втором фото два разных человека, это с учетом разницы в возрасте. читать далее>>
№ 6
Yanina Sokolova   27.02.2025 - 22:15
очень пугающе выглядит на втором фото. Если бы не подпись, я и не узнала бы, кто на снимке. А у Мишель походу не было детей и мужа? Просто как-то не интересовалась личной жизнью актрисы. читать далее>>
№ 5
Юля Наумова   27.02.2025 - 12:28
Сейчас всем кто выглядит не здорово приписывают запрещенные препараты или алкоголизм. Какие то очень глупые люди сейчас работают журналистами. Уже не первый раз такие слухи опровергают. читать далее>>
Всего сообщений: 9
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ЕвротурСплетница

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Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет фотографии
Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет фотографии
Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет фотографии
Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет фотографии
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