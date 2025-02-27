Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет

Тело актрисы обнаружила её мать. Источники утверждают, что полиция не рассматривает случившееся как убийство. Недавно актриса пережила пересадку печени и, возможно, причиной смерти могли стать побочные эффекты от операции. Однако точная причина будет известна после вскрытия.
Последнее время поклонники начали беспокоиться о здоровье Мишель. Она часто публиковала фотографии, на которых выглядела уставшей и измождённой, что породило слухи о возможных проблемах с психическим здоровьем или употреблении запрещённых веществ. Некоторые предполагали, что она сделала пластические операции. Однако актриса эти домыслы резко опровергала. Соседи Мишель также сообщили, что в последние дни она редко покидала свой дом. Однажды её заметили с большой сумкой продуктов, что свидетельствовало о том, что она закупалась не на один день. При этом её лицо было болезненно бледным, а под глазами виднелись тёмные круги.
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