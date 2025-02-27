Экскурсии по местам съёмок фильма «Пророк. История Александра Пушкина» пройдут в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдут экскурсии по локациям съёмок фильма «Пророк. История Александра Пушкина» и значимым местам в биографии поэта. Также Дом культуры Льва Лурье совместно с сетью кафе «Буше» и кинокомпанией «Централ Партнершип» выпустят путеводитель для самостоятельных прогулок.
фото: Квартира Бенуа
Участники экскурсий пройдут уникальным маршрутом, который включает в себя пушкинские адреса и места съёмок фильма: библиотека Бестужевских курсов, дом, где жила А.П. Керн, дом Педро Лопеса, типография Академии наук, Квартира Бенуа, Академия Художеств, Благовещенский мост, первый семейный адрес Пушкиных в Петербурге, Почтамт, Дом архитектора и многие другие.
фото: Дом Архитектора
Экскурсии пройдут в выходные 15-16 марта, оставить заявку на участие в розыгрыше билетов можно по ссылке. Также совсем скоро в кофейнях «Буше» и в ДК Лурье появится путеводитель для самостоятельных прогулок по маршруту экскурсий.
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