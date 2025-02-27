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Экскурсии по местам съёмок фильма «Пророк. История Александра Пушкина» пройдут в Санкт-Петербурге

27 февраля
2025 год

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27 февраля 2025
В Санкт-Петербурге пройдут экскурсии по локациям съёмок фильма «Пророк. История Александра Пушкина» и значимым местам в биографии поэта. Также Дом культуры Льва Лурье совместно с сетью кафе «Буше» и кинокомпанией «Централ Партнершип» выпустят путеводитель для самостоятельных прогулок.

Экскурсии по местам съёмок фильма «Пророк. История Александра Пушкина» пройдут в Санкт-Петербурге
фото: Квартира Бенуа

Участники экскурсий пройдут уникальным маршрутом, который включает в себя пушкинские адреса и места съёмок фильма: библиотека Бестужевских курсов, дом, где жила А.П. Керн, дом Педро Лопеса, типография Академии наук, Квартира Бенуа, Академия Художеств, Благовещенский мост, первый семейный адрес Пушкиных в Петербурге, Почтамт, Дом архитектора и многие другие.

Экскурсии по местам съёмок фильма «Пророк. История Александра Пушкина» пройдут в Санкт-Петербурге
фото: Дом Архитектора

Экскурсии пройдут в выходные 15-16 марта, оставить заявку на участие в розыгрыше билетов можно по ссылке. Также совсем скоро в кофейнях «Буше» и в ДК Лурье появится путеводитель для самостоятельных прогулок по маршруту экскурсий.
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обсуждение >>
№ 7
ДаринаКароль   3.03.2025 - 13:33
... Я бы примеряла на себя одеяние Натальи)Есть действительно на что посмотреть. Правда, по весу наверняка они не 1 кг весят. читать далее>>
№ 6
Ангелина_Сокол   1.03.2025 - 18:27
... В Питере и без того много мест, куда можно сходить, если Вы там ещё ни разу не были. Чего только стоит Петергофский дворец, Екатеринский дворец и конечно же Дворцовый мост. читать далее>>
№ 5
ЛинаМисс   28.02.2025 - 21:18
Ну всё, теперь есть повод съездить в Санкт-Петербург, раз такая экскурсия намечается. Кто то уже знает цену на билет, так как я не особо везучий человек, не вижу смысла участвовать в розыгрыше ахаха читать далее>>
№ 4
Nika.nikitina   28.02.2025 - 14:33
Интересно сходить на экскурсию. Щедрые балы, убранство, крой костюмов, детали женских нарядов, архитектура улиц, природная красота России буквально по Васнецову- всё это меня, как зрителя, заворожило. читать далее>>
№ 3
Igor D.88   28.02.2025 - 12:22
Необходимо сразу добавить на Кинокарту. Чтобы всегда было под рукой. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Пророк. История Александра Пушкина

фотографии >>
Экскурсии по местам съёмок фильма «Пророк. История Александра Пушкина» пройдут в Санкт-Петербурге фотографии
Экскурсии по местам съёмок фильма «Пророк. История Александра Пушкина» пройдут в Санкт-Петербурге фотографии
Экскурсии по местам съёмок фильма «Пророк. История Александра Пушкина» пройдут в Санкт-Петербурге фотографии
Экскурсии по местам съёмок фильма «Пророк. История Александра Пушкина» пройдут в Санкт-Петербурге фотографии
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