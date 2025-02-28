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«Я никуда не убегал»: Данила Козловский выиграл суд у Виталия Бородина, который обвинил его в экстремизме

28 февраля
2025 год

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28 февраля 2025
Данила Козловский объявил о завершении судебных разбирательств с общественным деятелем Виталием Бородиным, который ранее просил МВД проверить актёра на экстремизм, а Генпрокуратуру — на дискредитацию армии.

«Я никуда не убегал»: Данила Козловский выиграл суд у Виталия Бородина, который обвинил его в экстремизме

«С Бородиным поставлена точка. Мне было важно защитить репутацию от этого бреда, потому что: я живу в Москве, я никуда не «убегал», я дома, я никогда не переставал любить свой дом», — написал Козловский в запретграме. Актёр приложил ссылку на пост в телеграм-канале Бородина, в котором общественник опровергает ранее сделанные утверждения об актёре. Его обвинения признаны судом несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Козловского. Теперь Бородин должен выплатить Козловскому рубль в качестве компенсации. Выпустить опровержение также должно новостное агентство ТАСС, которое вместе с Бородиным выступало ответчиком по делу.
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обсуждение >>
№ 36
Лена Ник (Красноярск)   6.03.2025 - 18:31
... Ну-ну... Только теперь российский зритель Козловского в роли положительного героя не воспримет от слова СОВСЕМ... А вот роли гнусных и лживых приспособленцев и лицемеров у него пойдут) Если будут... читать далее>>
№ 35
Лена Ник (Красноярск)   6.03.2025 - 18:26
... а у вас? и на чьей стороне? читать далее>>
№ 34
Лена Ник (Красноярск)   5.03.2025 - 21:15
... Хотелось бы... Но его скользкие слова и огромные фиги в карманах говорят сами за себя. Насчет таланта тоже есть сомнения. Внешность выигрышная, а глаза пустые. читать далее>>
№ 33
Киноман1985   4.03.2025 - 12:51
... Но они не будут отвечать. Сейчас таким обвинителям можно почти все. Строчат клевету с тура до вечера, а сами делают что хотят. читать далее>>
№ 32
Киноман1985   4.03.2025 - 12:49
... а у вас все пошли? читать далее>>
Всего сообщений: 33
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«Я никуда не убегал»: Данила Козловский выиграл суд у Виталия Бородина, который обвинил его в экстремизме фотографии
«Я никуда не убегал»: Данила Козловский выиграл суд у Виталия Бородина, который обвинил его в экстремизме фотографии
«Я никуда не убегал»: Данила Козловский выиграл суд у Виталия Бородина, который обвинил его в экстремизме фотографии
«Я никуда не убегал»: Данила Козловский выиграл суд у Виталия Бородина, который обвинил его в экстремизме фотографии
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