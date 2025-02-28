«Я никуда не убегал»: Данила Козловский выиграл суд у Виталия Бородина, который обвинил его в экстремизме

Данила Козловский
объявил о завершении судебных разбирательств с общественным деятелем Виталием Бородиным
, который ранее просил
МВД проверить актёра на экстремизм, а Генпрокуратуру — на дискредитацию армии.
«С Бородиным поставлена точка. Мне было важно защитить репутацию от этого бреда, потому что: я живу в Москве, я никуда не «убегал», я дома, я никогда не переставал любить свой дом»
, — написал Козловский в запретграме. Актёр приложил ссылку на пост в телеграм-канале Бородина, в котором общественник опровергает
ранее сделанные утверждения об актёре. Его обвинения признаны судом несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Козловского. Теперь Бородин должен выплатить Козловскому рубль
в качестве компенсации. Выпустить опровержение также должно новостное агентство ТАСС, которое вместе с Бородиным выступало ответчиком по делу.
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