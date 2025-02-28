Полиция назвала смерть Джина Хэкмена и его жены «подозрительной»

Вчера стало известно о смерти
легенды Голливуда Джина Хэкмена
и его супруги, пианистки Бетси Аракава. 26 февраля их нашли мёртвыми в своём доме в Санта-Фе. Детектив, работающий над делом, назвал смерть пары «достаточно подозрительной». Об этом сообщает
Variety.
Полицейские установили, что Хэкмен, его жена и их собака, которая также умерла, находились в разных комнатах. Тело 95-летнего актёра находилось в кладовке рядом с кухней, а 63-летней пианистки — в ванной комнате. В момент, когда их обнаружили, тела уже начали разлагаться. Рядом с головой Бетси нашли передвинутый переносной обогреватель, что, по мнению детектива, указывает на то, что она могла внезапно упасть на пол. На столешнице в ванной комнате рядом с её телом нашли пузырек с рассыпанными таблетками. Детектив предположил, что Хэкмен также мог внезапно упасть: рядом с его телом нашли солнцезащитные очки и трость.
Немецкую овчарку пары нашли мёртвой в шкафу ванной комнаты рядом с Аракава. Двух других собак пары обнаружили живыми: одна бегала по участку у дома, вторая находилась рядом с погибшей хозяйкой. Полиция не нашла никаких признаков того, что Хэкмена или Аракава застрелили или ранили иным образом. Пожарные также не обнаружили признаков утечки угарного газа. Дверь в дом Хэкмена и Аракава была не заперта. Настоящая причина смерти пары пока не установлена.
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