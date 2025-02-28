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Полиция назвала смерть Джина Хэкмена и его жены «подозрительной»

28 февраля
2025 год

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28 февраля 2025
Вчера стало известно о смерти легенды Голливуда Джина Хэкмена и его супруги, пианистки Бетси Аракава. 26 февраля их нашли мёртвыми в своём доме в Санта-Фе. Детектив, работающий над делом, назвал смерть пары «достаточно подозрительной». Об этом сообщает Variety.

Полиция назвала смерть Джина Хэкмена и его жены «подозрительной»

Полицейские установили, что Хэкмен, его жена и их собака, которая также умерла, находились в разных комнатах. Тело 95-летнего актёра находилось в кладовке рядом с кухней, а 63-летней пианистки — в ванной комнате. В момент, когда их обнаружили, тела уже начали разлагаться. Рядом с головой Бетси нашли передвинутый переносной обогреватель, что, по мнению детектива, указывает на то, что она могла внезапно упасть на пол. На столешнице в ванной комнате рядом с её телом нашли пузырек с рассыпанными таблетками. Детектив предположил, что Хэкмен также мог внезапно упасть: рядом с его телом нашли солнцезащитные очки и трость.

Немецкую овчарку пары нашли мёртвой в шкафу ванной комнаты рядом с Аракава. Двух других собак пары обнаружили живыми: одна бегала по участку у дома, вторая находилась рядом с погибшей хозяйкой. Полиция не нашла никаких признаков того, что Хэкмена или Аракава застрелили или ранили иным образом. Пожарные также не обнаружили признаков утечки угарного газа. Дверь в дом Хэкмена и Аракава была не заперта. Настоящая причина смерти пары пока не установлена.
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№ 14
Rimma (Гибралтар)   3.03.2025 - 18:33
Видимо, усопшие жили очень экономно - без прислуги, даже без приходящей помощницы. Иначе их обнаружили гораздо раньше и следы преступления, если таковое было, не остыли бы. читать далее>>
№ 13
Тульский парень   3.03.2025 - 18:10
... по логике первая собака умерла, почему мертвую положили в шкаф,.. странно. жена в ванной комнате рядом рассыпаны таблетки, Хэкмэн в кладовке..... читать далее>>
№ 12
Майя Ольха   3.03.2025 - 15:14
Очень жаль. есть такое сообщение : По заключению экспертов Хэкмен умер 17 февраля 2025 года, когда остановился его кардиостимулятор читать далее>>
№ 11
Майя Ольха   3.03.2025 - 15:12
... Вам не стыдно цинично писать такую чушь? читать далее>>
№ 10
Юля Наумова   3.03.2025 - 13:55
Ни детям ни внукам было не интересно почему же они не выходят на связь....Если они вообще интересовались ими.... А наследство делить сейчас уже налетят стервятники. читать далее>>
Всего сообщений: 14
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Полиция назвала смерть Джина Хэкмена и его жены «подозрительной» фотографии
Полиция назвала смерть Джина Хэкмена и его жены «подозрительной» фотографии
Полиция назвала смерть Джина Хэкмена и его жены «подозрительной» фотографии
Полиция назвала смерть Джина Хэкмена и его жены «подозрительной» фотографии
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