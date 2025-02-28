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«Надо иногда пар выпускать»: Павел Прилучный рассказал о ссорах с Зепюр Брутян

28 февраля
2025 год

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28 февраля 2025
Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу летом 2022 года, а уже в 2023-м у них родился сын Микаэль. Со стороны в отношениях пары царит гармония: они часто путешествуют всей семьей, публично признаются друг другу в любви и ещё ни разу не давали поводов для слухов. Однако в интервью «Каравану историй» Прилучный разрушил эту идеальную картинку.

«Надо иногда пар выпускать»: Павел Прилучный рассказал о ссорах с Зепюр Брутян

«На самом деле иногда мы ругаемся. Со стороны даже может показаться, что эти двое не любят друг друга. Но это буквально минут на пять. Надо иногда пар выпускать», — признался актёр. Зепюр, в свою очередь, отметила, что они с Павлом даже смеются над их ссорами: «Можем выговорить друг другу. А потом Паша такой: "Зиппи, слушай, вот эти штаны, если завтра надену, нормально, как думаешь?"» — поделилась актриса.
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№ 13
Андрей (Омск)   6.03.2025 - 15:09
... И эта и прошлая дают жару и то ли еще будет. Пашка) сам выбирает себе проблемы. Значит нравится читать далее>>
№ 12
alexkotov   5.03.2025 - 10:37
Ужасно, что война между Павлом и Агатой продолжается! Да ещё когда тут не просто вовлечены дети! читать далее>>
№ 11
Юля Наумова   4.03.2025 - 18:21
Эта женушка еще даст жары Пашке. А что брат с сестрой растут в разных семьях - это конечно пипец... читать далее>>
№ 10
Татьяна976   4.03.2025 - 05:17
Ну если он ее не лупцует, как Агату, то можно и посмеяться. А у той еще и детей пытался отобрать, они ему на фиг не нужны были... Помню их общее интервью: на вопросы о детях не знал, что ответить. Для... читать далее>>
№ 9
Ксения Танцюра   3.03.2025 - 23:46
да да...воспитанная девочка и ценитель семейных ценностей))) интернет все помнит читать далее>>
Всего сообщений: 12
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Зепюр Прилучная-БрутянПавел Прилучный

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«Надо иногда пар выпускать»: Павел Прилучный рассказал о ссорах с Зепюр Брутян фотографии
«Надо иногда пар выпускать»: Павел Прилучный рассказал о ссорах с Зепюр Брутян фотографии
«Надо иногда пар выпускать»: Павел Прилучный рассказал о ссорах с Зепюр Брутян фотографии
«Надо иногда пар выпускать»: Павел Прилучный рассказал о ссорах с Зепюр Брутян фотографии
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