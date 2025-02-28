«Надо иногда пар выпускать»: Павел Прилучный рассказал о ссорах с Зепюр Брутян

Павел Прилучный
и Зепюр Брутян сыграли
свадьбу летом 2022 года, а уже в 2023-м у них родился
сын Микаэль. Со стороны в отношениях пары царит гармония: они часто путешествуют всей семьей, публично признаются друг другу в любви и ещё ни разу не давали поводов для слухов. Однако в интервью «Каравану историй» Прилучный разрушил
эту идеальную картинку.
«На самом деле иногда мы ругаемся. Со стороны даже может показаться, что эти двое не любят друг друга. Но это буквально минут на пять. Надо иногда пар выпускать»
, — признался актёр. Зепюр, в свою очередь, отметила, что они с Павлом даже смеются над их ссорами: «Можем выговорить друг другу. А потом Паша такой: "Зиппи, слушай, вот эти штаны, если завтра надену, нормально, как думаешь?"»
— поделилась актриса.
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