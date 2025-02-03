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Золотой граммофон: Майли Сайрус, Леди Гага и Уилл Смит

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3 февраля 2025
Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония вручения музыкальной премии "Grammy", триумфатором которой стала Бейонсе, получившая награду за "Лучший кантри-альбом" из рук кантри-принцессы Тейлор Свифт.

Золотой граммофон: Майли Сайрус, Леди Гага и Уилл Смит
фото: Бейонсе

Но всё внимание снова украл Канье Уэст и его жена-нудистка Бьянка Цензори, которую в браке с Канье постоянно мучают приливы. Формально Бьянка всё же была одета: в прозрачный чулок, символизирующий платье, и шубку, которую она при первой же возможности сбросила. Пару быстро попросили на выход — всё-таки это мероприятие для обнажения души, а не тела. А в музыкальном плане Канье уже давно нечего поведать этому миру.

Золотой граммофон: Майли Сайрус, Леди Гага и Уилл Смит
фото: Канье Уэст и Бьянка Цензори

Также среди лауреатов и гостей премии были Майли Сайрус, Сабрина Карпентер, Билли Айлиш, Жанель Моне, Хайди Клум, Уилл Смит, Леди Гага, Маргарет Куэлли и другие.

Золотой граммофон: Майли Сайрус, Леди Гага и Уилл Смит
фото: Леди Гага

Золотой граммофон: Майли Сайрус, Леди Гага и Уилл Смит
фото: Тейлор Свифт

Золотой граммофон: Майли Сайрус, Леди Гага и Уилл Смит
фото: Сабрина Карпентер

Золотой граммофон: Майли Сайрус, Леди Гага и Уилл Смит
фото: Билли Айлиш

Золотой граммофон: Майли Сайрус, Леди Гага и Уилл Смит
фото: Шакира

Золотой граммофон: Майли Сайрус, Леди Гага и Уилл Смит
фото: Пэрис Хилтон

Золотой граммофон: Майли Сайрус, Леди Гага и Уилл Смит
фото: Майли Сайрус

Золотой граммофон: Майли Сайрус, Леди Гага и Уилл Смит
фото: Хайди Клум и Том Каулиц
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Золотой граммофон: Майли Сайрус, Леди Гага и Уилл Смит фотографии
Золотой граммофон: Майли Сайрус, Леди Гага и Уилл Смит фотографии
Золотой граммофон: Майли Сайрус, Леди Гага и Уилл Смит фотографии
Золотой граммофон: Майли Сайрус, Леди Гага и Уилл Смит фотографии
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