Золотой граммофон: Майли Сайрус, Леди Гага и Уилл Смит

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония вручения музыкальной премии "Grammy", триумфатором которой стала Бейонсе, получившая награду за "Лучший кантри-альбом" из рук кантри-принцессы Тейлор Свифт.
фото: Бейонсе
Но всё внимание снова украл Канье Уэст и его жена-нудистка Бьянка Цензори, которую в браке с Канье постоянно мучают приливы. Формально Бьянка всё же была одета: в прозрачный чулок, символизирующий платье, и шубку, которую она при первой же возможности сбросила. Пару быстро попросили на выход — всё-таки это мероприятие для обнажения души, а не тела. А в музыкальном плане Канье уже давно нечего поведать этому миру.
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