«Мои родители — это моё богатство»: Валентина Мазунина о самом большом подарке в жизни

«Мои родители — это подарок. Разговариваю с другими людьми и понимаю, что мои родители сделали для меня всё. Они в своё время сделали так, что я училась в лучшей школе города [Верещагин]. Мы со школой стали ездить в Норвегию, Финляндию. Мама отправляла меня и говорила: «Валя, смотри мир». Я видела мир и понимала, что можно жить по-другому. Не Верещагиным единым. Я поступила в институт только на платное. Мне родители сказали: учись на платном, мы дадим тебе всё. Мне никто не препятствовал, когда я захотела поступать на актрису. Это такой подарок, мои родители — это моё богатство».
фото: Валентина (справа) с сестрой и родителями
Особенно близкие отношения у Валентины с отцом. Благодаря ему актриса чувствует фундаментальную уверенность в себе. «Уверенность в том, что всё будет хорошо. Мне кажется, я на том и держусь. Глубокое ощущение, что у меня не может быть плохо. Что я всё переживу и всё будет так, как я хочу.
Папа мне дал очень много. Мне было даже как-то неловко от того, как он меня любит. Даже вот перед другими, перед сестрой. Мы идём втроём в лес, папа мне найдёт огромный гриб и говорит: "это ты нашла". Придёт домой и "Смотрите, да доча моя нашла самый большой гриб!" И мне было неловко в эти моменты. Но мне всегда было так интересно с ним. Я залюбленная дочь. Сейчас всё поменялось, сейчас мы с мамой очень стали близки».
Самое счастливое воспоминание Валентины тоже связано с семьёй: «У нас был мотоцикл "Урал". Мы ездили по грибы на этом мотоцикле: я, сестра, бабушка в этой люльке, мама сзади. И мы ездили далеко-далеко с очень отвесной горы. Мама дико боялась и визжала, папа ещё больше газовал. Мы с папой хохочем, у мамы истерика, и мы едем вниз с этой горы. И это такое дикое-дикое счастье».
Родители Валентины до сих пор живут в родном Верещагине и не хотят уезжать в Москву. «Папа говорит: Нет, это моя Родина, здесь мой любимый лес, моя железная дорога, друзья. У мамы там ансамбль "Серебряные нити", в котором она танцует. Там жизнь активная невероятно. Папа до сих пор просто навестить не может, он ни разу не был в Москве. То картошку надо сажать, летом в огороде, по осени урожай надо собирать. А зимой надо за домом следить, отопление включать, снег расчищать. Такие люди занятые, невероятно», — рассказала Валентина в интервью для передачи "Кино в деталях". «Я всегда стараюсь на Новый год приезжать домой. Вся семья, сестра, кипеш, ссоры, радость, наряжаем ёлку, 4 раза переругались. Довольные сидим. Обожаю. Это самое лучшее».
обсуждение >>