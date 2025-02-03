«Люди не хотят смотреть, как другие становятся счастливыми»: Игорь Мишин о провале реалити-шоу «Клиника счастья»

Создатель и бывший генеральный директор онлайн-кинотеатра Kion, бывший глава ТНТ и кинокомпании «Амедиа», продюсер Игорь Мишин дал большое интервьюКсении Собчак, в котором рассказал об уходе из Kion, обысках, а также поделился своими взглядами на современное российское «сериалостроение».
В то время как в России крепла цензура, Мишин бесстрашно выпускал сериалы вроде «Клиники счастья», где сексуальные девиации становились объектом не лечения, но приручения. Сериал имел зрительский успех, однако количество запретительных законодательных инициатив сделало его продолжение невозможным. Не желая расставаться с таким успешным брендом, Мишин с коллегами придумали одноимённое реалити-шоу. Но оно, вопреки всем ожиданиям, не взлетело.
фото: Кадр из сериала "Клиника счастья"
«Отобрали 24 реальных пары, которые приходили к специалистам и говорили: «Мы не хотим разводиться. Но страсти нет, любви нет, секса нет, помогите». 24 пары прошли эту программу, этими парами занимались эндокринолог, сексолог и психолог. Из 24 пар развелась только одна после программы. Но оно не взлетело, как мы рассчитывали. Я считал, что это потенциальный супер-хит. Да ещё в Год Семьи. Но не пошло.
фото: Реалити-шоу "Клиника счастья"
Стали выяснять, и оказалось, что людям, обеспокоенным негармоничными отношениями (а таких много, побоюсь предположить даже, что большинство) не интересно смотреть, как другие всё-таки решают свои проблемы и становятся счастливыми. Не могу понять, почему. Потому что, может быть, они поймут, что им не хватает сил, времени, таланта или самокритики так поработать над собой? Или не хватает смелости прийти к врачу с женой вместе и рассказать о своих проблемах, с годами особенно накапливающихся у мужчин?»
обсуждение >>