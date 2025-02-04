«Работала без выходных»: Стася Милославская рассказала, как пережила расставание с Александром Петровым

29-летняя Стася Милославская
разоткровенничалась с подписчиками в запретграме и рассказала, как пережила расставание с Александром Петровым
. Актриса не называла имени бывшего избранника, но поклонники сразу поняли, о ком речь. Пара была вместе около четырёх лет, а в 2023 году Петров неожиданно женился
на Виктории Антоновой, с которой познакомился случайно на улице. По слухам, Стася узнала о новом статусе своего бойфренда всего за несколько минут до того, как он объявил о своей свадьбе публично.
«Рано или поздно боль обязательно вернётся с утроенной силой, как самые большие штормовые волны. Я работала без выходных, как будто это была не я, а кто-то другой»
, – поделилась Стася. Она посоветовала не повторять её опыт, а наполнять жизнь полезными ритуалами и не бояться прибегать к медитациям, чтобы облегчить такой непростой период.
Подписчики также поинтересовались у актрисы, каким должен быть её идеальный партнёр: «Всё, шуточки кончились. Мне скоро 30. Я ни с кем подниматься не собираюсь и уж тем более тащить за собой. Я молодая, успешная, амбициозная и знаю, чего хочу — поэтому рядом со мной сможет быть только такой же человек. Не обязательно из индустрии, кстати. Жёстко? Да. Стыдно? Нет»
.
Сейчас актриса состоит
в отношениях с главным редактором журнала «Правила жизни», 33-летним Трифоном Бебутовым. Пара не раскрывает подробностей своего романа, изредка публикуя совместные фотографии в социальных сетях.
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