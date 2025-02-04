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Александр Петров показал новый дом за 59 миллионов рублей

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4 февраля 2025
36-летний Александр Петров во всю готовится стать отцом: на днях актёр приобрёл двухэтажный дом премиум-класса с панорамными окнами, в котором планирует жить вместе со своей 23-летней женой Викторией Антоновой и их будущим ребёнком. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Александр Петров показал новый дом за 59 миллионов рублей

Актёр опубликовал видео, в котором показал дом, и заявил, что полюбил его с первого взгляда — так же, как и свою жену: «В моей жизни важные решения принимаются интуитивно. С первого взгляда. Также случилось с домом. Нашли самостоятельно на просторах интернета, приехали и купили. Просто потому что почувствовали - это наше! К словам Цветаевой я бы добавил: "Дом - это не только крыша над головой, но и место, где ХОЧЕТСЯ собираться семьёй"», — прокомментировал покупку актёр.

Александр Петров показал новый дом за 59 миллионов рублей

Александр Петров показал новый дом за 59 миллионов рублей

Как сообщает Shot, чтобы приобрести коттедж, Александр продал за 57 млн рублей двухэтажную квартиру, в которой жил со своей бывшей девушкой Стасей Милославской. Новая недвижимость Петрова расположена в посёлке Ильинские Холмы между Рублёвкой и Новой Ригой. По данным канала, за жильё площадью около 190 квадратных метров с тремя спальнями, тремя ванными комнатами и хаммамом, актёр отдал 59 млн рублей.
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обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   4.02.2025 - 14:28
Внешне обычная коробка, при чем не ровная)). Надо смотреть что внутри. Наполнение куда важнее. Кто знает, а вдруг туалет на улице. читать далее>>
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Александр Петров показал новый дом за 59 миллионов рублей фотографии
Александр Петров показал новый дом за 59 миллионов рублей фотографии
Александр Петров показал новый дом за 59 миллионов рублей фотографии
Александр Петров показал новый дом за 59 миллионов рублей фотографии
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