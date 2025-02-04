Александр Петров показал новый дом за 59 миллионов рублей

36-летний Александр Петров
во всю готовится стать отцом
: на днях актёр приобрёл двухэтажный дом премиум-класса с панорамными окнами, в котором планирует жить вместе со своей 23-летней женой Викторией Антоновой и их будущим ребёнком. Об этом он сообщил в социальных сетях.
Актёр опубликовал видео, в котором показал дом, и заявил, что полюбил его с первого взгляда — так же, как и свою жену: «В моей жизни важные решения принимаются интуитивно. С первого взгляда. Также случилось с домом. Нашли самостоятельно на просторах интернета, приехали и купили. Просто потому что почувствовали - это наше! К словам Цветаевой я бы добавил: "Дом - это не только крыша над головой, но и место, где ХОЧЕТСЯ собираться семьёй"»
, — прокомментировал покупку актёр.
Как сообщает
Shot, чтобы приобрести коттедж, Александр продал за 57 млн рублей двухэтажную квартиру, в которой жил со своей бывшей девушкой Стасей Милославской
. Новая недвижимость Петрова расположена в посёлке Ильинские Холмы между Рублёвкой и Новой Ригой. По данным канала, за жильё площадью около 190 квадратных метров с тремя спальнями, тремя ванными комнатами и хаммамом, актёр отдал 59 млн рублей.
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