Французского режиссёра Кристофа Ружжиа осудили за домогательства к Адель Энель

Актриса обвинила режиссёра в домогательствах ещё в 2019 году: она заявила, что в 2001-м на съёмках фильма «Дьяволы» Ружжиа неоднократно прикасался к ней, трогал её между ног и в области груди, а также целовал в шею. По словам Энель, даже за пределами съёмочной площадки он не давал ей прохода в течение трёх лет. Ружжиа контролировал её и изолировал от семьи.
фото: Адель Энель
Режиссёр настаивал на своей невиновности. Его приговорили к четырём годам заключения, два из которых условно. Он также должен выплатить Адель в общей сумме 35 тысяч евро за причинённый моральный ущерб. Кинематографист намерен обжаловать приговор. В 2023 году в знак протеста актриса ушла из кино. Она обвинила киноиндустрию в защите «капиталистического, патриархального, расистского, сексистского мира структурного неравенства».
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