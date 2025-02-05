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Карлу Гаскон призывают «отменить» из-за старых постов в соцсетях

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5 февраля 2025
Исполнительницу главной роли в мюзикле «Эмилия Перес», 52-летнюю Карлу Софию Гаскон, которая стал первой трансгендерной* женщиной, номинированной на «Оскар» в категории на «Лучшая актриса», призывают «отменить» из-за старых постов в соцсетях. В одном из них актриса грубо высказалась о Селене Гомес, которая стала её коллегой по фильму «Эмилия Перес».

Карлу Гаскон призывают «отменить» из-за старых постов в соцсетях
фото: Селена Гомес, Карла Гаскон и Зои Салдана

Публикации нашла и перевела с испанского писательница Сара Хаги. Гаскон написала о Селене Гомес после того, как та сфотографировалась с Хейли Бибер, женой своего экс-бойфренда: «Она — богатая крыса, которая строит из себя бедняжку при каждом удобном случае и никогда не перестанет доставать своего бывшего и его жену», — написала Гаскон. В другой публикации она критически высказалась о внешности похудевшей 36-летней певицы Адель, намекнув, что та не озаботилась избавлением от лишней кожи на руках: «Ковид прошёл, и она переборщила с рукавами. Или же легла под нож, а лишняя кожа на руках так и осталась».

Также в её социальных сетях нашли посты об исламе и сторонниках Black Lives Matter. Актриса писала, что всё чаще замечает в Испании «женщин с покрытыми волосами и в юбках до пят», а также считала нужным запретить религии, если они противоречат европейским ценностям: «Меня тошнит от всего этого дерьма, от ислама, от христианства, от католицизма и от всех гребаных верований идиотов, которые нарушают права человека», — написала Гаскон летом 2021 года. Теперь актрису требуют «отменить» и лишить её номинации на «Оскар».

После того как Гаскон публично осудили за её высказывания, она дала официальный комментарий Daily Mail: «Я хочу признать тот факт, что обсуждение моих старых постов в социальных сетях причинило многим боль. Как представитель маргинализованного сообщества, я слишком хорошо понимаю эти страдания и глубоко сожалею, что причинила их другим. Всю свою жизнь я боролась за лучший мир. Я верю, что свет всегда восторжествует над тьмой».

*«Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ
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Карлу Гаскон призывают «отменить» из-за старых постов в соцсетях фотографии
Карлу Гаскон призывают «отменить» из-за старых постов в соцсетях фотографии
Карлу Гаскон призывают «отменить» из-за старых постов в соцсетях фотографии
Карлу Гаскон призывают «отменить» из-за старых постов в соцсетях фотографии
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