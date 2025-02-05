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Наше всё: Юра Борисов, Ксения Собчак и Александр Петров

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5 февраля 2025
В Санкт-Петербурге в Михайловском театре прошла премьера фильма «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли. Картину о жизни великого писателя первыми посмотрели Ксения Собчак, Александр Петров, Кристина Асмус, Дарья Екамасова, Анна Пересильд, Анна Шевчук, Павел Табаков, Александра Бортич и многие другие.

Наше всё: Юра Борисов, Ксения Собчак и Александр Петров
фото: Анна Шевчук и Юра Борисов

Наше всё: Юра Борисов, Ксения Собчак и Александр Петров
фото: Ксения Собчак

Наше всё: Юра Борисов, Ксения Собчак и Александр Петров
фото: Александр Петров

Наше всё: Юра Борисов, Ксения Собчак и Александр Петров
фото: Кристина Асмус

Наше всё: Юра Борисов, Ксения Собчак и Александр Петров
фото: Павел Табаков и Ксения Ермоленко

Наше всё: Юра Борисов, Ксения Собчак и Александр Петров
фото: Анна Чиповская

Наше всё: Юра Борисов, Ксения Собчак и Александр Петров
фото: Дарья Екамасова

Наше всё: Юра Борисов, Ксения Собчак и Александр Петров
фото: Анна Пересильд

Наше всё: Юра Борисов, Ксения Собчак и Александр Петров
фото: Саша Бортич

Наше всё: Юра Борисов, Ксения Собчак и Александр Петров
фото: Анна Слю

Наше всё: Юра Борисов, Ксения Собчак и Александр Петров
фото: Илья Любимов

Наше всё: Юра Борисов, Ксения Собчак и Александр Петров
фото: Екатерина Вилкова

Наше всё: Юра Борисов, Ксения Собчак и Александр Петров
фото: Алёна Долголенко

Наше всё: Юра Борисов, Ксения Собчак и Александр Петров
фото: Оксана Стрельцова

Наше всё: Юра Борисов, Ксения Собчак и Александр Петров
фото: Сергей Гилёв

Наше всё: Юра Борисов, Ксения Собчак и Александр Петров
фото: Илья Виногорский, Кай Гетц, Юра Борисов и Роман Васильев

Наше всё: Юра Борисов, Ксения Собчак и Александр Петров
фото: Актёры фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Наше всё: Юра Борисов, Ксения Собчак и Александр Петров
фото: Феликс Умаров и Никита Михалков с актёра фильма

В широкий прокат фильм «Пророк. История Александра Пушкина» выходит 14 февраля.

«Пророк. История Александра Пушкина». Трейлер №2
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