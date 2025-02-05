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Женю Беркович этапировали в колонию

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5 февраля 2025
Режиссёра Женю Беркович, признанную виновной в деле об оправдании терроризма в пьесе «Финист — Ясный сокол», отправили в колонию. Об этом РБК рассказала её адвокат Ксения Карпинская.

Женю Беркович этапировали в колонию

«Мы пришли с ней поговорить, и прямо при нас её отправили», — сообщила адвокат. По словам Карпинской, в какое именно учреждение этапировали Беркович, пока неизвестно. В группе поддержки Светланы Петрийчук, которая также осуждена по делу об оправдании терроризма, уточнили, что информации об её этапировании пока нет.

Апелляционный суд в декабре на несколько месяцев сократил приговор первой инстанции: Беркович назначили пять лет и семь месяцев колонии по «театральному делу», Петрийчук — пять лет и десять месяцев. По версии обвинения, Петрийчук написала пьесу «Финист — Ясный сокол» с признаками оправдания терроризма, «разделяя крайне агрессивные идеологии ислама», а Беркович прочитала текст, и затем у неё возник преступный умысел на «публичные заявления о признании идеологии терроризма правильной». В 2022 году спектакль победил в двух номинациях премии «Золотая маска», получив награды за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.
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