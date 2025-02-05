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Лейтмотив победы: Лиза Моряк, Наталья Рудова и Роман Юнусов

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5 февраля 2025
4 февраля в кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера драматического фильма «Война и музыка» Сарика Андреасяна. Фильм о том, как музыка помогает друзьям на фронте, первыми посмотрели исполнители главных ролей Давид Мхитарель и Сергей Мелконян, актёры Антон Левин, Алексей Кирсанов, Лиза Моряк, Микаел Джанибекян, Николай Шрайбер, а также Наталья Рудова, Роман Юнусов, Ольга Зайцева, Мария Ремер и другие.

Лейтмотив победы: Лиза Моряк, Наталья Рудова и Роман Юнусов
фото: Лиза Моряк и Сарик Андреасян

Лейтмотив победы: Лиза Моряк, Наталья Рудова и Роман Юнусов
фото: Наталья Рудова

Лейтмотив победы: Лиза Моряк, Наталья Рудова и Роман Юнусов
фото: Анна Ещенко

Лейтмотив победы: Лиза Моряк, Наталья Рудова и Роман Юнусов
фото: Роман Юнусов

Лейтмотив победы: Лиза Моряк, Наталья Рудова и Роман Юнусов
фото: Николай Шрайбер и Юлия Бедарева

Лейтмотив победы: Лиза Моряк, Наталья Рудова и Роман Юнусов
фото: Давид Мхитарель

Лейтмотив победы: Лиза Моряк, Наталья Рудова и Роман Юнусов
фото: Сергей Мелконян

Лейтмотив победы: Лиза Моряк, Наталья Рудова и Роман Юнусов
фото: Антон Левин

Лейтмотив победы: Лиза Моряк, Наталья Рудова и Роман Юнусов
фото: Алексей Кирсанов

Лейтмотив победы: Лиза Моряк, Наталья Рудова и Роман Юнусов
фото: Микаел Джанибекян

Лейтмотив победы: Лиза Моряк, Наталья Рудова и Роман Юнусов
фото: Ольга Зайцева

Лейтмотив победы: Лиза Моряк, Наталья Рудова и Роман Юнусов
фото: Мария Ремер

Лейтмотив победы: Лиза Моряк, Наталья Рудова и Роман Юнусов
фото: Яна Крайнова

В широкий прокат фильм «Война и музыка» выйдет 6 февраля.

«Война и музыка»
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обсуждение >>
№ 1
Мария_2191   5.02.2025 - 20:31
Почему-то даже нигде не видела пресс-релиза «Войны и музыки» Сарика Андреасяна. Тема конечно не новая, но с "изюминкой". Главные герои фильма в первых рядах пришли на премьеру. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Лейтмотив победы: Лиза Моряк, Наталья Рудова и Роман Юнусов фотографии
Лейтмотив победы: Лиза Моряк, Наталья Рудова и Роман Юнусов фотографии
Лейтмотив победы: Лиза Моряк, Наталья Рудова и Роман Юнусов фотографии
Лейтмотив победы: Лиза Моряк, Наталья Рудова и Роман Юнусов фотографии
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