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Джастин Бальдони на грани разорения из-за суда с Блейк Лайвли

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6 февраля 2025
Джастин Бальдони рискует остаться без денег из-за судов с Блейк Лайвли, которая обвинила его в домогательствах на съёмках фильма «Всё закончится на нас». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на адвоката актёра.

Джастин Бальдони на грани разорения из-за суда с Блейк Лайвли

Брайан Фридман, защищающий интересы Бальдони, заявил, что режиссёр «потерял три работы и сотни миллионов долларов» и вместе с другими представителями руководства кинокомпании Wayfarer Studios «изгнан из приличного общества» и «опустошён финансово и эмоционально». Также студия Бальдони потенциально может лишиться проекта по экранизации видеоигры «Пакман», работа над которой велась с 2022 года, а также полнометражного режиссёрского дебюта Скарлетт Йоханссон «Элеанор Великая».

Тем не менее фильму «Всё закончится на нас» удалось собрать в мировом прокате 351 миллион долларов при бюджете 25 миллионов, а это значит, что режиссёру удастся заработать. Бальдони также может получить до 400 миллионов долларов по своему иску к Лайвли, если выиграет дело.
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№ 1
Igor D.88   6.02.2025 - 12:52
Откуда у Бальдони сотни миллионов. Надо сниматься годами в блокбастерах с миллиардными сборами. чтобы столько накопилось. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Джастин Бальдони на грани разорения из-за суда с Блейк Лайвли фотографии
Джастин Бальдони на грани разорения из-за суда с Блейк Лайвли фотографии
Джастин Бальдони на грани разорения из-за суда с Блейк Лайвли фотографии
Джастин Бальдони на грани разорения из-за суда с Блейк Лайвли фотографии
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