Джастин Бальдони на грани разорения из-за суда с Блейк Лайвли

Джастин Бальдони
рискует остаться без денег из-за судов с Блейк Лайвли
, которая обвинила
его в домогательствах на съёмках фильма «Всё закончится на нас»
. Об этом сообщает
Daily Mail со ссылкой на адвоката актёра.
Брайан Фридман, защищающий интересы Бальдони, заявил, что режиссёр «потерял три работы и сотни миллионов долларов»
и вместе с другими представителями руководства кинокомпании Wayfarer Studios «изгнан из приличного общества»
и «опустошён финансово и эмоционально»
. Также студия Бальдони потенциально может лишиться проекта по экранизации видеоигры «Пакман», работа над которой велась с 2022 года, а также полнометражного режиссёрского дебюта Скарлетт Йоханссон
«Элеанор Великая».
Тем не менее фильму «Всё закончится на нас» удалось собрать в мировом прокате 351 миллион долларов при бюджете 25 миллионов, а это значит, что режиссёру удастся заработать. Бальдони также может получить до 400 миллионов долларов по своему иску
к Лайвли, если выиграет дело.
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