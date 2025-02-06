«Всегда есть наказание и последствия»: Ксения Собчак поделилась правилами воспитания сына

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Говорящие мишки, советские школьники в космосе, гигантские персики и тихие номинанты на «Оскар»

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Александр Петров показал новый дом за 59 миллионов рублей

Для покупки актёр продал квартиру, в которой жил вместе со Стасей Милославской