«Всегда есть наказание и последствия»: Ксения Собчак поделилась правилами воспитания сына

Ксения Собчак
опубликовала список с правилами, по которым воспитывает восьмилетнего сына Платона от бывшего мужа Максима Виторгана
. Основные принципы — минимум излишеств и дисциплина.
«Здоровая еда. Минимум сладкого, никаких газировок, доступ к вредному ограничен (но иногда можно, чтобы не формировать «избыточного желания»). В доме просто нет вредных продуктов: колы, конфет и прочего. Если же идем куда-то, где все дети это едят – то можно. Много говорим об этом, чтобы Платон понимал ограничения. Уроки – твоя ответственность, а не родителей. Сделал плохо – тоже твоя ответственность. Я или гувернер можем помочь, подсказать, но никогда не делаем уроки вместе»
, — поделилась Ксения.
Она старается приучить сына к тому, чтобы он сам просыпался по утрам в школу, пользовался гаджетами только при необходимости и каждый день занимался спортом: «Тоже твоя ответственность: встать, убрать постель, зарядка, холодный душ, завтрак. Пока не все идеально, но мы идем к этому.
Айпад – максимум 2 часа на выходных. На неделе – никаких гаджетов, но если осталось время – можно посмотреть мультик. Но только не во время еды! Спорт каждый день. Каждый день должен быть час спорта. Это так же важно, как и выученные уроки»
.
«Если что-то идет не так – не ругаем, но всегда есть наказание и последствия. Неправильные решения и поведение должны всегда приводить к последствиям, стараюсь укреплять такую взаимосвязь.
Но если что-то ребенок делает плохо – он все равно хороший и самый любимый! Да, его ошибки расстраивают, но мы их просто исправляем. Важно – расстраивает не он, а его какое-то действие – это большая разница»
, – рассказала Собчак.
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