Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Всегда есть наказание и последствия»: Ксения Собчак поделилась правилами воспитания сына

6 февраля
2025 год
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Лайфстайл >>
6 февраля 2025
Ксения Собчак опубликовала список с правилами, по которым воспитывает восьмилетнего сына Платона от бывшего мужа Максима Виторгана. Основные принципы — минимум излишеств и дисциплина.

«Всегда есть наказание и последствия»: Ксения Собчак поделилась правилами воспитания сына

«Здоровая еда. Минимум сладкого, никаких газировок, доступ к вредному ограничен (но иногда можно, чтобы не формировать «избыточного желания»). В доме просто нет вредных продуктов: колы, конфет и прочего. Если же идем куда-то, где все дети это едят – то можно. Много говорим об этом, чтобы Платон понимал ограничения. Уроки – твоя ответственность, а не родителей. Сделал плохо – тоже твоя ответственность. Я или гувернер можем помочь, подсказать, но никогда не делаем уроки вместе», — поделилась Ксения.

Она старается приучить сына к тому, чтобы он сам просыпался по утрам в школу, пользовался гаджетами только при необходимости и каждый день занимался спортом: «Тоже твоя ответственность: встать, убрать постель, зарядка, холодный душ, завтрак. Пока не все идеально, но мы идем к этому.   Айпад – максимум 2 часа на выходных. На неделе – никаких гаджетов, но если осталось время – можно посмотреть мультик. Но только не во время еды! Спорт каждый день. Каждый день должен быть час спорта. Это так же важно, как и выученные уроки».

«Всегда есть наказание и последствия»: Ксения Собчак поделилась правилами воспитания сына

«Если что-то идет не так – не ругаем, но всегда есть наказание и последствия. Неправильные решения и поведение должны всегда приводить к последствиям, стараюсь укреплять такую взаимосвязь.   Но если что-то ребенок делает плохо – он все равно хороший и самый любимый! Да, его ошибки расстраивают, но мы их просто исправляем. Важно – расстраивает не он, а его какое-то действие – это большая разница», – рассказала Собчак.
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Ксюша Микс   6.02.2025 - 15:23
Часто слышу, что детей ограничивают в гаджетах, но я понимаю ограничить, но не 2 часа на выходных. Сейчас такое время, что все дети в гаджетах, и это нормально, есть много развивающих игр, познавательных... читать далее>>
№ 2
alexkotov   6.02.2025 - 15:13
Что то не особо они на спортсменов похожи. Собчак личный пример подает или просто сына напрягает? И холодный душ в 8 лет, мне кажется это жестко. читать далее>>
№ 1
Юля Наумова   6.02.2025 - 14:17
На словах выглядит, что она супер строгая мама, и мальчик как по струнке ходит, а на деле неизвестно как оно всё. В принципе у него уже такой возраст, что можно быть самостоятельным мальчиком, как хочет... читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
дети
персоны
Максим ВиторганКсения Собчак

фотографии >>
«Всегда есть наказание и последствия»: Ксения Собчак поделилась правилами воспитания сына фотографии
«Всегда есть наказание и последствия»: Ксения Собчак поделилась правилами воспитания сына фотографии
«Всегда есть наказание и последствия»: Ксения Собчак поделилась правилами воспитания сына фотографии
«Всегда есть наказание и последствия»: Ксения Собчак поделилась правилами воспитания сына фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Изольда Арухаа
3 февраля ушла из жизни актриса Изольда Арухаа.
Олег Новиков
2 февраля ушёл из жизни актёр Олег Новиков.

День рождения >>

Александр Бобров
Ирина Гринёва
Владимир Заманский
Сергей Мартинсон
София Нижарадзе
Оксана Скакун
Валентина Титова
Вера Шпак
Алексей Эйбоженко
Пьер Брис
Меган Галлахер
Элис Ив
Ванни Корбеллини
Рональд Рейган
Майкл Такер
Данута Шафлярская
все родившиеся 6 февраля >>

Афиша кино >>

Оставь это ветру
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Война и музыка
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2025
Времена года
психологическая драма
Россия, 2023
Ловцы забытых голосов
драма, приключения, фэнтези
Япония, 2011
Дети леса
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австрия, Германия, 2024
Отравленная любовь
драма, экранизация
Германия, Люксембург, Нидерланды, 2024
Сент-Экзюпери
биография, драма, приключения
Бельгия, Франция, 2024
Вопль
драма, мистика, фильм ужасов
Аргентина, Испания, Франция, 2024
Знакомство родителей
Россия, 2025
Парни с тату. Прямо в сердце
мелодрама, экранизация
США, 2025
Зло: Новая глава
драма, триллер
США, 2024
Кровавая луна
триллер
Казахстан, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен