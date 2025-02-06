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«Мы боимся сообщать ей такие новости»: Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной заявила, что Мария Шукшина завладела имуществом матери

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6 февраля 2025
86-летняя Лидия Федосеева-Шукшина пытается через суд вернуть авторское право на творческое наследие Василия Шукшина, которой завладела её средняя дочь Мария. Как сообщает «КП», изначально наследство было распределено почти поровну: у дочери писателя Екатерины Шукшиной — 20%, у Марии и Ольги — по 30%, и ещё 20% было у Лидии Николаевны. Однако выяснилось, что Мария владеет не только своей долей, но ещё и долей матери, что суммарно составляет 50% авторского наследия Шукшина. Представители Марии утверждают, что Лидия Николаевна добровольно и безвозмездно подарила дочери свою долю в марте 2019 года. На прошлом судебном заседании Лидия Шукшина заявила, что никому ничего не дарила. В суд же обратилась младшая из сестёр Ольга, чтобы помочь матери вернуть её долю.

«Мы боимся сообщать ей такие новости»: Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной заявила, что Мария Шукшина завладела имуществом матери
фото: Лидия Федосеева-Шукшина

«Теперь Марию Васильевну в споре против её матери и сестры представляют пять юристов и у каждого - своя позиция. Если на прошлых заседаниях представители Марии Шукшиной уверяли суд, что Лидия Николаевна как получала, так и будет получать авторские отчисления (в размере ее наследственной доли), то сегодня мы услышали новую версию. Оказывается, теперь (по мнению представителей Марии Шукшиной) Лидия Николаевна не должна иметь ни доли в авторском наследстве Василия Макаровича, ни права на какие-либо авторские отчисления. Все должно принадлежать Марии», — рассказала «КП» адвокат Юлия Вербицкая.

Она отметила, что переживает за здоровье своей подзащитной и боится сообщать ей такие новости: «Если честно, мы очень боимся сообщать ей такие новости, так как это может фатально сказаться на ее состоянии, с учетом возраста, здоровья и переживаний. Она хочет только одного – мира и порядка в семье. Она любит Марию Васильевну и бесконечно ей верит, поэтому подписывала любые документы представленные ей, не читая. К предательству, полному лишению всех прав на наследство Василия Макаровича Лидия Николаевна не готова.

«Мы боимся сообщать ей такие новости»: Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной заявила, что Мария Шукшина завладела имуществом матери
фото: Мария Шукшина

И пока она жива, она не собирается с наследием, авторскими правами на творчество Шукшина расставаться ни в пользу дочери Ольги, ни в пользу дочери Марии. Последней она лишь доверила получать авторские отчисления, подписав для этого какие-то бумаги. И как так получилось, что теперь Лидии Николаевне принадлежит ничего – «ноль», она не может понять».
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обсуждение >>
№ 4
Матвей Брикун   6.02.2025 - 20:57
До криминальщины не дошло, уже хороший результат. Что-то происходит с М .Шукшиной, раз такие вещи вытворяет. читать далее>>
№ 3
Римма Марковна (Алма-Ата)   6.02.2025 - 20:46
Зачем все эти дележки, зачем эта нервотрепка нужна Лидии Николаевне? Дочери - не чужие ведь люди, думаю мать не бросят без копейки. Пенсия есть, квартиры. Зачем эти суды, не понимаю. читать далее>>
№ 2
ДаринаКароль   6.02.2025 - 19:31
Ну адвокаты конечно молодцы, 86-летней Лидии Федосеевой боятся сообщать новость, а прессе уже растрепали по полной. Что-то незаметно, что хотят оградить её от такого "шока". читать далее>>
№ 1
Иван Титенко   6.02.2025 - 19:28
Детский сад какой -то.... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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«Мы боимся сообщать ей такие новости»: Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной заявила, что Мария Шукшина завладела имуществом матери фотографии
«Мы боимся сообщать ей такие новости»: Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной заявила, что Мария Шукшина завладела имуществом матери фотографии
«Мы боимся сообщать ей такие новости»: Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной заявила, что Мария Шукшина завладела имуществом матери фотографии
«Мы боимся сообщать ей такие новости»: Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной заявила, что Мария Шукшина завладела имуществом матери фотографии
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