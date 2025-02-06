Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Опасная связь: Анар, Екатерина Беккер и Женя Малахова

6 февраля
2025 год
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Лайфстайл >>
6 февраля 2025
Вчера в кинотеатре «Москва» состоялся премьерный закрытый показ фильма «Парни с тату. Прямо в сердце» от режиссёра Ника Кассаветиса. Первыми картину о любви студентки-отличницы и плохого парня в татуировках посмотрели звёзды озвучки MONA и Анар, а также Женя Малахова, Андрей Борисов, Иван Зайцев, Катерина Беккер, Алёна Швиденкова и многие другие.

Опасная связь: Анар, Екатерина Беккер и Женя Малахова
фото: MONA

Опасная связь: Анар, Екатерина Беккер и Женя Малахова
фото: Анар

Опасная связь: Анар, Екатерина Беккер и Женя Малахова
фото: Женя Малахова и Андрей Борисов

Опасная связь: Анар, Екатерина Беккер и Женя Малахова
фото: Иван Зайцев

Опасная связь: Анар, Екатерина Беккер и Женя Малахова
фото: Катерина Беккер

Опасная связь: Анар, Екатерина Беккер и Женя Малахова
фото: Алёна Швиденкова

Опасная связь: Анар, Екатерина Беккер и Женя Малахова
фото: Дилара Зинатуллина

Фильм «Парни с тату. Прямо в сердце» выходит в широкий прокат 6 февраля.

«Парни с тату. Прямо в сердце»
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
АнарКатерина БеккерАндрей Борисов (III)Иван Зайцев (II)Ник КассаветисЕвгения МалаховаАлёна Швиденкова
фильмы
Парни с тату. Прямо в сердце

фотографии >>
Опасная связь: Анар, Екатерина Беккер и Женя Малахова фотографии
Опасная связь: Анар, Екатерина Беккер и Женя Малахова фотографии
Опасная связь: Анар, Екатерина Беккер и Женя Малахова фотографии
Опасная связь: Анар, Екатерина Беккер и Женя Малахова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Изольда Арухаа
3 февраля ушла из жизни актриса Изольда Арухаа.
Олег Новиков
2 февраля ушёл из жизни актёр Олег Новиков.

День рождения >>

Александр Бобров
Ирина Гринёва
Владимир Заманский
Сергей Мартинсон
София Нижарадзе
Оксана Скакун
Валентина Титова
Вера Шпак
Алексей Эйбоженко
Пьер Брис
Меган Галлахер
Элис Ив
Ванни Корбеллини
Рональд Рейган
Майкл Такер
Данута Шафлярская
все родившиеся 6 февраля >>

Афиша кино >>

Война и музыка
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2025
Оставь это ветру
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Времена года
психологическая драма
Россия, 2023
Ловцы забытых голосов
драма, приключения, фэнтези
Япония, 2011
Дети леса
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австрия, Германия, 2024
Отравленная любовь
драма, экранизация
Германия, Люксембург, Нидерланды, 2024
Сент-Экзюпери
биография, драма, приключения
Бельгия, Франция, 2024
Вопль
драма, мистика, фильм ужасов
Аргентина, Испания, Франция, 2024
Знакомство родителей
Россия, 2025
Парни с тату. Прямо в сердце
мелодрама, экранизация
США, 2025
Зло: Новая глава
драма, триллер
США, 2024
Кровавая луна
триллер
Казахстан, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен