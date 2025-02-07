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Тревожный любитель женщин постарше: За что мы любим Луи Гарреля

7 февраля
2025 год

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7 февраля 2025
Тревожный любитель женщин постарше: За что мы любим Луи Гарреля
фото: Кадр из фильма "Сент-Экзюпери"

6 февраля в российский прокат вышел приключенческий байопик «Сент-Экзюпери», заглавную роль в котором исполнил французский актёр и режиссёр Луи Гаррель. Кино-Театр.Ру решил, что это отличный повод присмотреться к Гаррелю повнимательнее.

Тревожный любитель женщин постарше: За что мы любим Луи Гарреля
фото: Луи с родителями в фильме "Запасные поцелуи"

Потомственный кинематографист

У Гарреля почти не было шансов избежать карьеры в кино. И дело не в том, что он красавчик, хоть это и немаловажный фактор. А в том, что почти все его близкие родственники, начиная с деда, имели отношение к кино. Луи родился в семье режиссёра Филиппа Гарреля и актрисы Брижитт Си, его дед Морис Гаррель и дядя Тьерри Гаррель — тоже были актёры. А крёстный отец Луи — тот самый Жан-Пьер Лео, который бегал в коротких штанишках в фильме «Четыреста ударов».

Обычный по собственному желанию

Тревожный любитель женщин постарше: За что мы любим Луи Гарреля

В среде таких активных творческих людей можно было легко потеряться и поблёкнуть, что Луи отчасти и сделал, причём намеренно. Но не в профессиональном плане (тут, он скорее, переплюнул родню), а в личном. В одном из интервью актёр настаивал на том, что по сравнению со своими родителями он совершенно «квадратный», в том смысле что консервативный: «На рубеже 1960-70-х годов моим родителям было в районе 20 лет. В их жизни было много психоделического опыта, они прожили очень разные жизни. И мне хотелось жить в более традиционном стиле. Несмотря на всё моё восхищение ими, я никогда не чувствовал схожую смелость. Я знавал плохое: наркотики, обезьянник, крушение иллюзий. Так что я старался в личной жизни быть как можно более обычным».

Тревожный любитель женщин постарше: За что мы любим Луи Гарреля
фото: Луи Гаррель с матерью

Самым смелым и взбалмошным членом семьи Гарреля можно считать его мать Брижитт. В 90-х Брижитт заразилась ВИЧ от бойфренда-наркомана и не стала делать из этого тайну. В конце 90-х Брижитт работала в тюрьме, преподавая в театральном кружке. И её угораздило влюбиться в заключённого, осуждённого за грабёж. И непросто влюбиться, а выйти за него замуж, причём прямо в тюрьме. Их брак, увы, продлился недолго — муж Брижитт разбился на мотоцикле через год. В 17 лет Гаррель был шокирован этой историей. А в 39 снял по её мотивам комедию «По правилам и без». Кстати, сама Брижит экранизировала историю своего тюремного романа ещё в 2010 году, сняв фильм «Свободные руки».

Тревожный любитель женщин постарше: За что мы любим Луи Гарреля
фото: Луи Гаррель с матерью

«Я супертрадиционный по сравнению с мамой и её сумасшедшей жизнью. Она отчаянная нонконформистка и иногда именно она была тем человеком, который выталкивал меня за рамки самого себя».

Любитель итальянских женщин постарше

Тревожный любитель женщин постарше: За что мы любим Луи Гарреля
фото: Валерия Бруни-Тедески и Луи Гаррель

Первой любовью Гарреля была Мадонна: увидев в детстве её клип, он впервые что-то почувствовал по отношению к женщине. Уже тогда проявилась его стойкая симпатия к взрослым женщинам итальянского происхождения. В 24 года Гаррель познакомился на съёмках фильма «Сон предыдущей ночи» с 42-летней актрисой и режиссёром Валерией Бруни-Тедески, с которой прожил пять лет и даже удочерил девочку из Сенегала.

Тревожный любитель женщин постарше: За что мы любим Луи Гарреля
фото: Луи Гаррель и Летиция Каста

С 2017 года Гаррель женат на Летиции Касте, которая всего на каких-то пять лет старше него. Ну и, конечно же, Луи свободно владеет итальянским языком.

Амбассадор тревожного расстройства

Тревожный любитель женщин постарше: За что мы любим Луи Гарреля

В нескольких интервью Гаррель упоминал свою зашкаливающую тревожность, жуткую неуверенность в себе и зависимость от критики. При этом актёр старомодно игнорирует призывы как-то с этим "работать" и продолжает умирать от стресса и тревоги: «Я так боюсь того, что люди обо мне подумают. Завидую режиссёрам, которым наплевать на чужое мнение. А я им одержим. Это тюрьма, из которой я бы с радостью сбежал».

«Сент-Экзюпери» в прокате с 6 февраля 2025 года.

«Сент-Экзюпери». Отрывок
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По правилам и безСент-ЭкзюпериСон предыдущей ночиЧетыреста ударов

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Тревожный любитель женщин постарше: За что мы любим Луи Гарреля фотографии
Тревожный любитель женщин постарше: За что мы любим Луи Гарреля фотографии
Тревожный любитель женщин постарше: За что мы любим Луи Гарреля фотографии
Тревожный любитель женщин постарше: За что мы любим Луи Гарреля фотографии
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