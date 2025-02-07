«Мне захотелось ей врезать»: Гай Пирс об актрисе, осудившей его выбор

Но это сегодня сериалы стоят на одном качественном уровне с полным метром. А в допотопные времена юности Пирса отношение к телевизионному мылу было самое снисходительное и «сериальные актёры» запросто могли словить от коллег презрительные взгляды. В интервью изданию "The Times" Пирс рассказал, что до сих пор вспоминает случай с одной «высокомерной» актрисой.
«В былые времена ты был либо театральным актёром, либо киноактёром. А если ты застрял в мыльной опере, ты был низшим из низших. Но это была возможность. Я понятия тогда не имел, что я вообще делаю, но я многому научился».
«Через год после того, как я покинул «Соседей», я играл в пьесе в театре. И одна высокомерная актриса сказала мне: «Да как ты вообще мог там сниматься?» Мне захотелось ей врезать. Очевидно, что я этого не сделал. Но это было такое отвратительное отношение. Спустя пять лет я увидел её в какой-то г**норекламе по телеку. И мне прям захотелось отыскать её и сказать «Ну что ж…», — вспоминает актёр.
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