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«Мне захотелось ей врезать»: Гай Пирс об актрисе, осудившей его выбор

7 февраля
2025 год

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7 февраля 2025
57-летний конкурент Юры Борисова австралийский актёр Гай Пирс впервые за свою 38-летнюю карьеру номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Бруталист». Начинал Пирс с сериала «Соседи», где также снималась молоденькая Кайли Миноуг.

«Мне захотелось ей врезать»: Гай Пирс об актрисе, осудившей его выбор
фото: Кадр из сериала "Соседи"

Но это сегодня сериалы стоят на одном качественном уровне с полным метром. А в допотопные времена юности Пирса отношение к телевизионному мылу было самое снисходительное и «сериальные актёры» запросто могли словить от коллег презрительные взгляды. В интервью изданию "The Times" Пирс рассказал, что до сих пор вспоминает случай с одной «высокомерной» актрисой.

«Мне захотелось ей врезать»: Гай Пирс об актрисе, осудившей его выбор

«В былые времена ты был либо театральным актёром, либо киноактёром. А если ты застрял в мыльной опере, ты был низшим из низших. Но это была возможность. Я понятия тогда не имел, что я вообще делаю, но я многому научился».

«Мне захотелось ей врезать»: Гай Пирс об актрисе, осудившей его выбор

«Через год после того, как я покинул «Соседей», я играл в пьесе в театре. И одна высокомерная актриса сказала мне: «Да как ты вообще мог там сниматься?» Мне захотелось ей врезать. Очевидно, что я этого не сделал. Но это было такое отвратительное отношение. Спустя пять лет я увидел её в какой-то г**норекламе по телеку. И мне прям захотелось отыскать её и сказать «Ну что ж…», — вспоминает актёр.
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№ 1
Igor D.88   7.02.2025 - 12:03
После этих слов сразу захотелось врезать. Какую-то информацию не договаривает, потому как страшного в этом ничего нет. Дамочка ёмко оценила новую работу. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Юра БорисовКайли МиноугГай Пирс
фильмы
БруталистСоседи

фотографии >>
«Мне захотелось ей врезать»: Гай Пирс об актрисе, осудившей его выбор фотографии
«Мне захотелось ей врезать»: Гай Пирс об актрисе, осудившей его выбор фотографии
«Мне захотелось ей врезать»: Гай Пирс об актрисе, осудившей его выбор фотографии
«Мне захотелось ей врезать»: Гай Пирс об актрисе, осудившей его выбор фотографии
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