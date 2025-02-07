Шалость удалась: В Москве открылось кафе для фанатов Гарри Поттера

У жителей и гостей столицы, выросших на книгах и фильмах о Гарри Поттере
, появилось своё место силы и точка сбора. Команда миллениалов-энтузиастов
из Слизерина
открыла на "Менделеевской" кафе «Шалость удалась», оформленное в стилистике франшизы. Интерьеры кафе перенасыщены деталями и отсылками: портреты Долорес Амбридж и её кошек, свечи, колбы, дверь с совой Буклей и нарядная администрация. В меню милкшейки и лимонады с ностальгическими наименованиями: "Косой переулок", "Сливочное пиво", "Сыворотка правды" и так далее.
Что примечательно, ремонтные работы и оформление кафе команда делала своими руками, подключая всех зазевавшихся родственников и друзей. «Всё, что вы видите, мы сделали своими руками. Мы очень хотим, чтобы вы приходили к нам в гости, как близкие друзья. Мы позиционируем себя как заведение от фанатов и для фанатов. Можно всё потрогать, сфоткаться и померить»
, — написали хозяева заведения в своём телеграм-канале
. И хотя некоторые уголки ещё не доделаны, и ребята пока не обзавелись вывеской, кафе открылось 2 февраля и вызвало настоящий ажиотаж.
Интересно, а что там с авторскими правами?
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