Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Шалость удалась: В Москве открылось кафе для фанатов Гарри Поттера

7 февраля
2025 год

Лайфстайл >>
7 февраля 2025
У жителей и гостей столицы, выросших на книгах и фильмах о Гарри Поттере, появилось своё место силы и точка сбора. Команда миллениалов-энтузиастов из Слизерина открыла на "Менделеевской" кафе «Шалость удалась», оформленное в стилистике франшизы. Интерьеры кафе перенасыщены деталями и отсылками: портреты Долорес Амбридж и её кошек, свечи, колбы, дверь с совой Буклей и нарядная администрация. В меню милкшейки и лимонады с ностальгическими наименованиями: "Косой переулок", "Сливочное пиво", "Сыворотка правды" и так далее.

Шалость удалась: В Москве открылось кафе для фанатов Гарри Поттера

Шалость удалась: В Москве открылось кафе для фанатов Гарри Поттера

Шалость удалась: В Москве открылось кафе для фанатов Гарри Поттера

Шалость удалась: В Москве открылось кафе для фанатов Гарри Поттера

Что примечательно, ремонтные работы и оформление кафе команда делала своими руками, подключая всех зазевавшихся родственников и друзей. «Всё, что вы видите, мы сделали своими руками. Мы очень хотим, чтобы вы приходили к нам в гости, как близкие друзья. Мы позиционируем себя как заведение от фанатов и для фанатов. Можно всё потрогать, сфоткаться и померить», — написали хозяева заведения в своём телеграм-канале. И хотя некоторые уголки ещё не доделаны, и ребята пока не обзавелись вывеской, кафе открылось 2 февраля и вызвало настоящий ажиотаж.Интересно, а что там с авторскими правами?
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
фильмы
Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1

фотографии >>
Шалость удалась: В Москве открылось кафе для фанатов Гарри Поттера фотографии
Шалость удалась: В Москве открылось кафе для фанатов Гарри Поттера фотографии
Шалость удалась: В Москве открылось кафе для фанатов Гарри Поттера фотографии
Шалость удалась: В Москве открылось кафе для фанатов Гарри Поттера фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анатолий Худолеев
6 февраля ушёл из жизни актёр Анатолий Худолеев.

День рождения >>

Игорь Бедных
Павел Бессонов
Александр Домогаров (младший)
Михаил Карпенко
Константин Крюков
Галина Никулина
Михаил Солодко
Сергей Удовик
Юлия Чиплиева
Джейсон Гедрик
Эштон Кутчер
Эва Кшижевская
Тина Маджорино
Джеймс Спейдер
Дебора Энн Уолл
Мигель Феррер
все родившиеся 7 февраля >>

Афиша кино >>

Война и музыка
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2025
Оставь это ветру
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Времена года
психологическая драма
Россия, 2023
Ловцы забытых голосов
драма, приключения, фэнтези
Япония, 2011
Дети леса
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австрия, Германия, 2024
Знакомство родителей
Россия, 2025
Отравленная любовь
драма, экранизация
Германия, Люксембург, Нидерланды, 2024
Сент-Экзюпери
биография, драма, приключения
Бельгия, Франция, 2024
Вопль
драма, мистика, фильм ужасов
Аргентина, Испания, Франция, 2024
Парни с тату. Прямо в сердце
мелодрама, экранизация
США, 2025
Зло: Новая глава
драма, триллер
США, 2024
Кровавая луна
триллер
Казахстан, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен