Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Сент-Экзюпери
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Юэн МакГрегор подал в суд на безумную фанатку, которая угрожает его семье

7 февраля
2025 год

Лайфстайл >>
7 февраля 2025
Последние два года жизнь Юэна МакГрегора похожа на сериал «Оленёнок», только без тени иронии. По данным таблоида TMZ актёр запросил у суда запретительный ордер в отношении некоей Анджелики Горенц, которая преследует его и его семью, рассылая агрессивные пугающие сообщения.

Юэн МакГрегор подал в суд на безумную фанатку, которая угрожает его семье

C 2022 года Анджелика отправила актёру сотни «бессвязных, бредовых и угрожающих» сообщений, из которых следовало, что она считает себя суженой Эвана, которого у него «увела» его нынешняя жена, актриса Мэри Элизабет Уинстед.

Актёр долго терпел это безумие, пока Горенц не приехала из Миннесоты в Калифорнию с целью проникнуть в дом бывшей жены актёра, где Юэн с семьёй праздновали Рождество. Охрана не пропустила женщину, но этот эпизод напугал актёра. К тому же тон сообщений, которые одержимая Горенц продолжала настрачивать, становился всё более и более агрессивным. Горенц начала ссылаться на сериал «Декстер», упомянула, что ищет винтовку и так далее.

Юэн МакГрегор подал в суд на безумную фанатку, которая угрожает его семье
фото: Юэн МакГрегор с семьёй

Одна из центральных тем её эпистолярного творчества — желание во что бы то ни стало родить от актёра ребёнка. Выраженное в грубой матерной манере. В октябре прошлого года Горенц посмотрела «Код да Винчи» и поняла, что фильм представляет собой зашифрованное послание от иллюминатов, которые заверили её в том, что она принцесса.

Судья выдал временный запретительный ордер, согласно которому Горенц не может приближаться к Юэну, его пятерым детям и бывшей и нынешней жёнам ближе, чем на 100 ярдов. Также ей запрещается каким-либо образом контактировать с ними.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Angelika77   7.02.2025 - 20:23
А откуда такие детали "о чём думает Горенец"? Ей походу действительно пора лечиться в психушке, при чём капитально. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
суд
персоны
Юэн МакГрегорМэри Элизабет Уинстэд
фильмы
ДекстерКод да ВинчиОленёнок

фотографии >>
Юэн МакГрегор подал в суд на безумную фанатку, которая угрожает его семье фотографии
Юэн МакГрегор подал в суд на безумную фанатку, которая угрожает его семье фотографии
Юэн МакГрегор подал в суд на безумную фанатку, которая угрожает его семье фотографии
Юэн МакГрегор подал в суд на безумную фанатку, которая угрожает его семье фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Подоляк
7 февраля ушёл из жизни актёр Владимир Подоляк.
Анатолий Худолеев
6 февраля ушёл из жизни актёр Анатолий Худолеев.

День рождения >>

Игорь Бедных
Павел Бессонов
Александр Домогаров (младший)
Михаил Карпенко
Константин Крюков
Галина Никулина
Михаил Солодко
Сергей Удовик
Юлия Чиплиева
Джейсон Гедрик
Эштон Кутчер
Эва Кшижевская
Тина Маджорино
Джеймс Спейдер
Дебора Энн Уолл
Мигель Феррер
все родившиеся 7 февраля >>

Афиша кино >>

Война и музыка
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2025
Оставь это ветру
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Времена года
психологическая драма
Россия, 2023
Ловцы забытых голосов
драма, приключения, фэнтези
Япония, 2011
Дети леса
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австрия, Германия, 2024
Знакомство родителей
Россия, 2025
Отравленная любовь
драма, экранизация
Германия, Люксембург, Нидерланды, 2024
Сент-Экзюпери
биография, драма, приключения
Бельгия, Франция, 2024
Вопль
драма, мистика, фильм ужасов
Аргентина, Испания, Франция, 2024
Парни с тату. Прямо в сердце
мелодрама, экранизация
США, 2025
Зло: Новая глава
драма, триллер
США, 2024
Кровавая луна
триллер
Казахстан, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?