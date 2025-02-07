Юэн МакГрегор подал в суд на безумную фанатку, которая угрожает его семье

Последние два года жизнь Юэна МакГрегора похожа на сериал «Оленёнок», только без тени иронии. По данным таблоида TMZ актёр запросил у суда запретительный ордер в отношении некоей Анджелики Горенц, которая преследует его и его семью, рассылая агрессивные пугающие сообщения.
C 2022 года Анджелика отправила актёру сотни «бессвязных, бредовых и угрожающих» сообщений, из которых следовало, что она считает себя суженой Эвана, которого у него «увела» его нынешняя жена, актриса Мэри Элизабет Уинстед.
Актёр долго терпел это безумие, пока Горенц не приехала из Миннесоты в Калифорнию с целью проникнуть в дом бывшей жены актёра, где Юэн с семьёй праздновали Рождество. Охрана не пропустила женщину, но этот эпизод напугал актёра. К тому же тон сообщений, которые одержимая Горенц продолжала настрачивать, становился всё более и более агрессивным. Горенц начала ссылаться на сериал «Декстер», упомянула, что ищет винтовку и так далее.
фото: Юэн МакГрегор с семьёй
Одна из центральных тем её эпистолярного творчества — желание во что бы то ни стало родить от актёра ребёнка. Выраженное в грубой матерной манере. В октябре прошлого года Горенц посмотрела «Код да Винчи» и поняла, что фильм представляет собой зашифрованное послание от иллюминатов, которые заверили её в том, что она принцесса.
Судья выдал временный запретительный ордер, согласно которому Горенц не может приближаться к Юэну, его пятерым детям и бывшей и нынешней жёнам ближе, чем на 100 ярдов. Также ей запрещается каким-либо образом контактировать с ними.
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