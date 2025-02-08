Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный

6 февраля в кинотеатре "Октябрь" прошла презентация нового сезона онлайн-кинотеатра Wink
, в рамках которой генеральный продюсер «НМГ Студии» Фёдор Бондарчук
и креативные продюсеры Жора Крыжовников
и Андрей Золотарёв
рассказали о ближайших новинках 2025 года
. Среди ожидаемых проектов — историческая драма «Челюскин. Первые»
, драмеди «Между нами химия»
и новый сезон «Фишера»
.
фото: Фёдор Бондарчук
фото: Жора Крыжовников и Ольга Долматовская
Среди гостей презентации были Рузиль Минекаев
, Анар
, Сергей Бурунов
, Саша Бортич
, Даниил Воробьёв
, Катерина Ковальчук
, Катя Кабак
, Анна Завтур
, Владимир Канухин
, Глеб Калюжный
, Жора Крыжовников
, Ангелина Стречина
и другие.
фото: Анар
фото: Саша Бортич
фото: Сергей Бурунов
фото: Денис Шведов
фото: Влад Ценёв и Антон Артемьев
фото: Анастасия Уколова
фото: Ангелина Стречина
фото: Елена Николаева
фото: Азиза и Рузиль Минекаевы
фото: Даня Киселёв
фото: Владимир Канухин
фото: Глеб Калюжный
фото: Катерина Ковальчук
фото: Катя Кабак
фото: Лиза Ищенко
фото: Анна Завтур
фото: Сергей и Ника Жуковы
фото: Иван Добронравов с женой
фото: Даниил Воробьёв
фото: Денис Власенко фото: Стася Венкова
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