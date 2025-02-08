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Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный

8 февраля
2025 год

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8 февраля 2025
6 февраля в кинотеатре "Октябрь" прошла презентация нового сезона онлайн-кинотеатра Wink, в рамках которой генеральный продюсер «НМГ Студии» Фёдор Бондарчук и креативные продюсеры Жора Крыжовников и Андрей Золотарёв рассказали о ближайших новинках 2025 года. Среди ожидаемых проектов — историческая драма «Челюскин. Первые», драмеди «Между нами химия» и новый сезон «Фишера».

Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный
фото: Фёдор Бондарчук

Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный
фото: Жора Крыжовников и Ольга Долматовская

Среди гостей презентации были Рузиль Минекаев, Анар, Сергей Бурунов, Саша Бортич, Даниил Воробьёв, Катерина Ковальчук, Катя Кабак, Анна Завтур, Владимир Канухин, Глеб Калюжный, Жора Крыжовников, Ангелина Стречина и другие.

Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный
фото: Анар

Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный
фото: Саша Бортич

Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный
фото: Сергей Бурунов

Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный
фото: Денис Шведов

Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный
фото: Влад Ценёв и Антон Артемьев

Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный
фото: Анастасия Уколова

Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный
фото: Ангелина Стречина

Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный
фото: Елена Николаева

Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный
фото: Азиза и Рузиль Минекаевы

Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный
фото: Даня Киселёв

Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный
фото: Владимир Канухин

Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный
фото: Глеб Калюжный

Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный
фото: Катерина Ковальчук

Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный
фото: Катя Кабак

Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный
фото: Лиза Ищенко

Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный
фото: Анна Завтур

Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный
фото: Сергей и Ника Жуковы

Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный
фото: Иван Добронравов с женой

Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный
фото: Даниил Воробьёв

Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный
фото: Денис Власенко

Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный
фото: Стася Венкова
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Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный фотографии
Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный фотографии
Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный фотографии
Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный фотографии
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