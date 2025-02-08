44-летний Элайджа Вуд официально женился

Фродо наших сердец, чемпион мира по немигающему взгляду, 44-летний Элайджа Вуд
наконец-то связал себя узами брака со своей возлюбленной Метте-Мари Конгсвед
.
Об этом никто бы и не узнал, если бы в одном из подкастов актёр не обронил словосочетание «моя жена». Тогда журналисты таблоида TMZ
нашли свидетельство о браке пары. Правда, свидетельство это конфиденциальное, и дату регистрации брака таблоид так и не узнал. Но какая, собственно, разница?
Элайджа и Метте-Мари явно что-то знают о том, что счастье любит тишину. Об их романе стало известно в 2018 году, они тихонечко родили и растят дочь и сына и не посвящают широкую общественность в подробности своей личной жизни. Однако нашлись некие свидетели, которые утверждают, что свадьба Элайджи и Метте-Мари состоялась в Швеции чуть ли в канун Нового года и представляла собой скромное собрание близких родственников и друзей численностью около 80 человек. Неплохой «ближний круг»!
обсуждение >>