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44-летний Элайджа Вуд официально женился

8 февраля
2025 год

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8 февраля 2025
Фродо наших сердец, чемпион мира по немигающему взгляду, 44-летний Элайджа Вуд наконец-то связал себя узами брака со своей возлюбленной Метте-Мари Конгсвед.

44-летний Элайджа Вуд официально женился

Об этом никто бы и не узнал, если бы в одном из подкастов актёр не обронил словосочетание «моя жена». Тогда журналисты таблоида TMZ нашли свидетельство о браке пары. Правда, свидетельство это конфиденциальное, и дату регистрации брака таблоид так и не узнал. Но какая, собственно, разница?

44-летний Элайджа Вуд официально женился

Элайджа и Метте-Мари явно что-то знают о том, что счастье любит тишину. Об их романе стало известно в 2018 году, они тихонечко родили и растят дочь и сына и не посвящают широкую общественность в подробности своей личной жизни. Однако нашлись некие свидетели, которые утверждают, что свадьба Элайджи и Метте-Мари состоялась в Швеции чуть ли в канун Нового года и представляла собой скромное собрание близких родственников и друзей численностью около 80 человек. Неплохой «ближний круг»!
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№ 1
Yanina Sokolova   8.02.2025 - 19:38
44 года Элайдже точно не дашь, это ж надо такое! У него даже в таком возрасте взгляд подростка, как не крути. А по сути он уже отец дважды, поздравляем Элайджу)) читать далее>>
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44-летний Элайджа Вуд официально женился фотографии
44-летний Элайджа Вуд официально женился фотографии
44-летний Элайджа Вуд официально женился фотографии
44-летний Элайджа Вуд официально женился фотографии
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