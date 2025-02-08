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Денис Матросов попал в аварию, врезавшись в автомобиль ДПС

8 февраля
2025 год

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8 февраля 2025
Утром 7 февраля в Москве актёр Денис Матросов, находясь за рулем автомобиля своей супруги, столкнулся с машиной ДПС. В машине вместе с Денисом находилась его жена Оксана Рудич-Каструбина — они возвращались домой после того, как отвезли ребёнка в школу.

Денис Матросов попал в аварию, врезавшись в автомобиль ДПС

Согласно свидетельствам очевидцев, автомобиль ДПС ехал с включённой сиреной и мигалкой, когда в него влетел "Порш" Матросова. Сотрудники полиции были госпитализированы в тяжёлом состоянии: у одного пострадавшего перелом ноги и ушиб головного мозга, у второго — сотрясение мозга и перелом костей таза. Сам Денис и его супруга практически не пострадали, если не считать шокового состояния и легкого повреждения ноги у актёра.

Денис Матросов попал в аварию, врезавшись в автомобиль ДПС

Позже выяснилось, что на автомобиль Оксаны за 6 лет владения было выписано более 1200 штрафов, в основном за превышение скорости. Только за прошедший январь на автомобиль было выписано 9 штрафов на общую сумму около 10 000 ₽.
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№ 1
Тульский парень   8.02.2025 - 14:12
вместо того чтобы лишить прав лучше получать денюжку на лапу. 1200 официально, еще столько же в карман. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Денис Матросов попал в аварию, врезавшись в автомобиль ДПС фотографии
Денис Матросов попал в аварию, врезавшись в автомобиль ДПС фотографии
Денис Матросов попал в аварию, врезавшись в автомобиль ДПС фотографии
Денис Матросов попал в аварию, врезавшись в автомобиль ДПС фотографии
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