Денис Матросов попал в аварию, врезавшись в автомобиль ДПС

Утром 7 февраля в Москве актёр Денис Матросов
, находясь за рулем автомобиля своей супруги, столкнулся с машиной ДПС. В машине вместе с Денисом находилась его жена Оксана Рудич-Каструбина
— они возвращались домой после того, как отвезли ребёнка в школу.
Согласно свидетельствам очевидцев, автомобиль ДПС ехал с включённой сиреной и мигалкой, когда в него влетел "Порш" Матросова
. Сотрудники полиции были госпитализированы в тяжёлом состоянии: у одного пострадавшего перелом ноги и ушиб головного мозга, у второго — сотрясение мозга и перелом костей таза. Сам Денис и его супруга практически не пострадали, если не считать шокового состояния и легкого повреждения ноги у актёра.
Позже выяснилось
, что на автомобиль Оксаны за 6 лет владения было выписано более 1200 штрафов, в основном за превышение скорости. Только за прошедший январь на автомобиль было выписано 9 штрафов на общую сумму около 10 000 ₽.
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