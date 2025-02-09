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В Московском метро открылась выставка костюмов из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

9 февраля
2025 год

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9 февраля 2025
5 февраля на станции «Воробьевы горы» Московского метрополитена состоялось открытие выставки костюмов из фильма «Пророк. История Александра Пушкина». В открытии приняли участия Илья Виногорский (исполнивший роль Ивана Пущина) и Кай Гетц, сыгравший Пушкина-лицеиста.

В Московском метро открылась выставка костюмов из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»
фото: Кай Гетц и Илья Виногорский

В экспозиции представлены костюмы Александра Пушкина (Юра Борисов), Константина Данзаса (Роман Васильев), Ивана Пущина (Илья Виногорский), Александра Бенкендорфа (Сергей Гилёв), Жоржа Дантеса (Флориан Десбьендра), Натальи Гончаровой (Алёна Долголенко), Василия Жуковского (Илья Любимов), Елизаветы Воронцовой (Аня Чиповская), Авдотьи Голицыной (Светлана Ходченкова) и Императора Николая I (Евгений Шварц).

В Московском метро открылась выставка костюмов из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

В Московском метро открылась выставка костюмов из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

В Московском метро открылась выставка костюмов из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

В Московском метро открылась выставка костюмов из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Мюзикл «Пророк» хоть и снят в декорациях начала XIX века, но режиссёр и художники не стремились до мельчайших деталей соблюдать историческую достоверность. Художественно-предметно эта свобода интерпретации выражена прежде всего в костюмах, которые художнику Татьяне Патрахальцевой пришлось осовременить: «Когда художника просят осовременить героев, ему приходится обращаться к костюмам другого времени, более позднего. Одному персонажу достаточно добавить какую-то нехарактерную деталь, другому — стилизовать, а кого-то, закрыв глаза на историчность, одеть в платье с опережением на 100 лет. Например, когда я придумывала платья для Натальи Гончаровой, в основном смотрела современные коллекции. Но опора на классическую живопись была всегда. Мы искали вдохновение и в иллюстрациях модных журналов пушкинского времени, в живописных портретах (например, портрет Байрона в восточном костюме) и в коллекциях современных одежды», — вспоминает Татьяна.

В Московском метро открылась выставка костюмов из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

В Московском метро открылась выставка костюмов из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Посмотреть выставку пассажиры московского метро смогут до 25 февраля включительно.
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Юра БорисовРоман ВасильевИлья ВиногорскийКай Алекс ГетцСергей ГилёвФлориан ДесбьендраАлёна ДолголенкоИлья ЛюбимовТатьяна ПатрахальцеваСветлана ХодченковаАнна ЧиповскаяЕвгений Шварц (II)
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В Московском метро открылась выставка костюмов из фильма «Пророк. История Александра Пушкина» фотографии
В Московском метро открылась выставка костюмов из фильма «Пророк. История Александра Пушкина» фотографии
В Московском метро открылась выставка костюмов из фильма «Пророк. История Александра Пушкина» фотографии
В Московском метро открылась выставка костюмов из фильма «Пророк. История Александра Пушкина» фотографии
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