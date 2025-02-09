В Московском метро открылась выставка костюмов из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Мюзикл «Пророк» хоть и снят в декорациях начала XIX века, но режиссёр и художники не стремились до мельчайших деталей соблюдать историческую достоверность. Художественно-предметно эта свобода интерпретации выражена прежде всего в костюмах, которые художнику Татьяне Патрахальцевой пришлось осовременить: «Когда художника просят осовременить героев, ему приходится обращаться к костюмам другого времени, более позднего. Одному персонажу достаточно добавить какую-то нехарактерную деталь, другому — стилизовать, а кого-то, закрыв глаза на историчность, одеть в платье с опережением на 100 лет. Например, когда я придумывала платья для Натальи Гончаровой, в основном смотрела современные коллекции. Но опора на классическую живопись была всегда. Мы искали вдохновение и в иллюстрациях модных журналов пушкинского времени, в живописных портретах (например, портрет Байрона в восточном костюме) и в коллекциях современных одежды», — вспоминает Татьяна.
Посмотреть выставку пассажиры московского метро смогут до 25 февраля включительно.
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