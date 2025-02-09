Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Сент-Экзюпери
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мезальянс налицо: Ирина Пегова, Дмитрий Шепелев и Александр Ильин (оба)

9 февраля
2025 год

Лайфстайл >>
9 февраля 2025
5 февраля в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма «Знакомство родителей» — романтической комедии о том, как красавица из семьи скоробогачей полюбила невзрачного парня из ...ну скажем так, обычной семьи. Фильм представили режиссёр и продюсер Иван Капитонов и актёры Тарас Шевченко, Анастасия Талызина, Елена Николаева и Александр Ильин-младший.

Мезальянс налицо: Ирина Пегова, Дмитрий Шепелев и Александр Ильин (оба)
фото: Александр Ильин-младший и Александр Ильин-старший

Мезальянс налицо: Ирина Пегова, Дмитрий Шепелев и Александр Ильин (оба)
фото: Елена Николаева с семьёй

Мезальянс налицо: Ирина Пегова, Дмитрий Шепелев и Александр Ильин (оба)
фото: Тарас Шевченко

Мезальянс налицо: Ирина Пегова, Дмитрий Шепелев и Александр Ильин (оба)
фото: Анастасия Талызина

Среди гостей премьеры были Дмитрий Шепелев, Ирина Пегова, Александр Ильин, Денис Власенко, Ольга Ломоносова, Анна Завтур, Даниил Вершинин и многие другие.

Мезальянс налицо: Ирина Пегова, Дмитрий Шепелев и Александр Ильин (оба)
фото: Анна Завтур

Мезальянс налицо: Ирина Пегова, Дмитрий Шепелев и Александр Ильин (оба)
фото: Варвара Феофанова

Мезальянс налицо: Ирина Пегова, Дмитрий Шепелев и Александр Ильин (оба)
фото: Даниил Вершинин

Мезальянс налицо: Ирина Пегова, Дмитрий Шепелев и Александр Ильин (оба)
фото: Ольга Ломоносова

Мезальянс налицо: Ирина Пегова, Дмитрий Шепелев и Александр Ильин (оба)
фото: Дмитрий Шепелев

«Знакомство родителей» в прокате с 6 февраля 2025 года.

«Знакомство родителей»
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Даниил ВершининДенис ВласенкоАнна ЕщенкоАнна ЗавтурАлександр ИльинАлександр Ильин (младший)Карина КаграманянИван КапитоновОльга ЛомоносоваПётр НатаровЕлена Николаева (II)Ирина ПеговаАнастасия ТалызинаВарвара ФеофановаТарас Шевченко (III)Дмитрий Шепелев
фильмы
Знакомство родителей

фотографии >>
Мезальянс налицо: Ирина Пегова, Дмитрий Шепелев и Александр Ильин (оба) фотографии
Мезальянс налицо: Ирина Пегова, Дмитрий Шепелев и Александр Ильин (оба) фотографии
Мезальянс налицо: Ирина Пегова, Дмитрий Шепелев и Александр Ильин (оба) фотографии
Мезальянс налицо: Ирина Пегова, Дмитрий Шепелев и Александр Ильин (оба) фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Олег Стриженов
9 февраля ушёл из жизни актёр Олег Стриженов.
Игорь Кадомцев
8 февраля ушёл из жизни композитор Игорь Кадомцев.
Хусан Мусабаев
8 февраля ушёл из жизни актёр Хусан Мусабаев.
Владимир Подоляк
7 февраля ушёл из жизни актёр Владимир Подоляк.
Анатолий Худолеев
6 февраля ушёл из жизни актёр Анатолий Худолеев.

День рождения >>

Борис Андреев
Антон Багров
Марина Брусникина
Владислав Ветров
Лев Зулькарнаев
Дарья Мельникова
Татьяна Морозова (III)
Елена Николаева (II)
Роман Попов
Маргарита Левиева
Джо Пеши
Джули Уорнер
Миа Фэрроу
Киаран Хайндз
Том Хиддлстон
Чарлз Шонесси
все родившиеся 9 февраля >>

Афиша кино >>

Повелитель: Священное королевство
боевик, мистика, приключения, фэнтези
, 2024
Гранд тур
драма, приключения
Германия, Италия, Китай, Португалия, Франция, Япония, 2024
Пигси: Путешествие сквозь время
комедия, приключения
Тайвань, 2023
Снова наступит рассвет
драма
Исландия, Нидерланды, Франция, Хорватия, 2024
Твой цвет
драма, молодежный фильм, музыкальный фильм, фэнтези
Япония, 2024
ON и Она
мелодрама, научная фантастика
Россия, 2025
Абсолютный хищник
боевик, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Гампи. Собачья жизнь
драма, фильм о животных
Чехия, 2024
Манюня: День рождения Ба
комедия, семейное кино, экранизация
Россия, 2025
По любви
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Рэкетир. Новые времена
драма, криминальный фильм
Казахстан, 2025
Субстанция: Идеал
драма, мелодрама, триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?