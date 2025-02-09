«Не позиционирую себя как ребёнка»: Анна Пересильд ответила на критику своих нарядов

Наряды 15-летней Анны Пересильд
не дают покоя общественности. Выход юной актрисы на премьере
фильма «Пророк. История Александра Пушкина»
в открытом платье от Валентина Юдашкина стоимостью 650 000₽
(взятого, скорее всего, на прокат за меньшие деньги)
диванная полиция моды сочла слишком откровенным и «взрослым».
В интервью изданию «КП»
Анна ответила на критику, заявив, что не считает себя ребёнком. «Моя мама никогда мне не запрещает ничего надевать, потому что она знает, что я всё делаю в меру. И я так считаю, что я одеваюсь абсолютно нормально. Просто я не позиционирую себя как ребёнок. Вот и это самое важное — это то, почему я одеваюсь не в оверсайз вещи и иногда позволяю себе надеть что-то более женственное, что-то более открытое. Но я считаю, что все мои образы абсолютно адекватные, всё там в меру. Поэтому я на такие комментарии внимания не обращаю. Это мои образы, и я сама буду выбирать, во что я буду одеваться»
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