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«Не позиционирую себя как ребёнка»: Анна Пересильд ответила на критику своих нарядов

9 февраля
2025 год

Лайфстайл >>
9 февраля 2025
Наряды 15-летней Анны Пересильд не дают покоя общественности. Выход юной актрисы на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина» в открытом платье от Валентина Юдашкина стоимостью 650 000₽ (взятого, скорее всего, на прокат за меньшие деньги) диванная полиция моды сочла слишком откровенным и «взрослым».

«Не позиционирую себя как ребёнка»: Анна Пересильд ответила на критику своих нарядов

В интервью изданию «КП» Анна ответила на критику, заявив, что не считает себя ребёнком. «Моя мама никогда мне не запрещает ничего надевать, потому что она знает, что я всё делаю в меру. И я так считаю, что я одеваюсь абсолютно нормально. Просто я не позиционирую себя как ребёнок. Вот и это самое важное — это то, почему я одеваюсь не в оверсайз вещи и иногда позволяю себе надеть что-то более женственное, что-то более открытое. Но я считаю, что все мои образы абсолютно адекватные, всё там в меру. Поэтому я на такие комментарии внимания не обращаю. Это мои образы, и я сама буду выбирать, во что я буду одеваться».

«Не позиционирую себя как ребёнка»: Анна Пересильд ответила на критику своих нарядов
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«Не позиционирую себя как ребёнка»: Анна Пересильд ответила на критику своих нарядов фотографии
«Не позиционирую себя как ребёнка»: Анна Пересильд ответила на критику своих нарядов фотографии
«Не позиционирую себя как ребёнка»: Анна Пересильд ответила на критику своих нарядов фотографии
«Не позиционирую себя как ребёнка»: Анна Пересильд ответила на критику своих нарядов фотографии
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