Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Александра Вествуда приговорили к 15 годам тюрьмы за педофилию и секс-преступления

1 марта
2025 год

Лайфстайл >>
1 марта 2025
Британского актёра Александра Вествуда, сыгравшего в нескольких эпизодах сериала «Половое воспитание», приговорили к 15,5 годам тюрьмы за секс-преступления против женщин и детей. Он признан виновным в 26 преступлениях, в том числе в изнасиловании девочки-подростка на актёрских занятиях.

Александра Вествуда приговорили к 15 годам тюрьмы за педофилию и секс-преступления

Некоторые из преступлений 24-летний актёр записывал на камеру. Вествуд был преподавателем в театральном кружке: следствие утверждает, что он заставлял своих учеников разыгрывать сцены из Шекспира обнажёнными и смотреть порнографические материалы. Одна из его жертв после совершённого им изнасилования стала пропускать занятия. Тогда Александр начал шантажировать её семью, требуя 18 тысяч фунтов стерлингов. Другая ученица Александра заявила, что он заставляет ее пить его мочу. В числе тех, кому не повезло попасть на такое обучение, числятся трое несовершеннолетних.

Согласно материалам дела, своё первое преступление актёр совершил, когда ему было всего десять лет, а его первой жертве — всего шесть. В тот момент мальчик, который с детства интересовался порнографией, несколько раз изнасиловал ребёнка.

Вествуд прекрасно знал, что его указания будут выполняться почти что беспрекословно. «Он актер, идеальный манипулятор. У всех обвинений есть общая деталь — поведение хищника и насилие. Он пользовался своей популярностью. Представьте, что Джуди Денч попросит вас исполнить роль Гамлета обнаженным, вы все для нее сделаете», — цитирует слова прокурора Эндрю Уоллеса издание The Sun.
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Igor D.88   3.03.2025 - 12:24
Большая ошибка снимать, оставлять фото на память, забирать с собой вещи потерпевших. После доказательств особо нечего сказать. читать далее>>
№ 3
Milena 888 (Москва)   3.03.2025 - 09:47
«Изнасиловал 6-летнего ребенка в 10 лет.» Вообще-то, в 10 лет он ещё сам был ребенком. Какое-то мутное дело. Сколько историй, когда взрослые насилуют детей и им все сходит с рук, а тут в 24 года прям рецидивист.... читать далее>>
№ 2
Мария_2191   2.03.2025 - 19:17
Ё-маё, да у этого психопата точно что-то не в порядке с мозгами. Пойти на первое преступление в 10 лет. Это что ж такое должно твориться в голове у мальчишки, чтоб думать уже о насилии и прочем "запрещённом". читать далее>>
№ 1
nord   2.03.2025 - 07:37
Маловато дали. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Джастин Бальдони опубликовал видео со съёмок фильма с Блейк Лайвли, чтобы доказать свою невиновность в домогательствах
Роман Полански заключил мировое соглашение с предполагаемой жертвой изнасилования
Харви Вайнштейну отменили 23-летний тюремный срок
Сексуальное просвещение титанов на краю света: 15 главных иностранных сериалов осени
Эмма МакКей попрощается с «Сексуальным просвещением»
Интимная зона: 8 сериалов после «Секса в большом городе», рассказывающих о сексуальности
«Сексуальное просвещение». Третий сезон: Кто последний?
Поиск по меткам
суд
персоны
Александр Вествуд
фильмы
Половое воспитание

фотографии >>
Александра Вествуда приговорили к 15 годам тюрьмы за педофилию и секс-преступления фотографии
Александра Вествуда приговорили к 15 годам тюрьмы за педофилию и секс-преступления фотографии
Александра Вествуда приговорили к 15 годам тюрьмы за педофилию и секс-преступления фотографии
Александра Вествуда приговорили к 15 годам тюрьмы за педофилию и секс-преступления фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Сланов
1 марта ушёл из жизни актёр Владимир Сланов.
Тамара Семёнова
1 марта ушла из жизни актриса Тамара Семёнова.

День рождения >>

Владимир Борисов
Александр Горчилин
Ирина Губанова
Алина Ланина
Римма Маркова
Георгий Мартынюк
Геннадий Назаров
Нийоле Ожелите
Сергей Рост
Джули Боуэн
Йоханна Вокалек
Фернандо Колунга
Эдмунд Лоуи
Магдалена Мельцаж
Миранда Ричардсон
Кэтрин Уотерстон
все родившиеся 3 марта >>

Афиша кино >>

Бассейн
детектив, драма, экранизация
Франция, Италия, 1968
Бабушка на миллион
драма, комедия
Таиланд, 2024
В потерянных землях
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
Германия, Канада, США, 2025
Универсальный язык
арт-хаус, драма, комедия, трагикомедия
Иран, Канада, 2024
Дорогая, я больше не перезвоню
комедия, научная фантастика, приключения
Россия, 2025
Заложница в собственном доме
детектив, триллер
США, 2024
Мой парень — принц
комедия, мелодрама, фэнтези
Бразилия, 2023
Один хороший день
комедия
Россия, 2025
Реинкарнация. Предсмертные муки
драма, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Роднина
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Царевна-лягушка
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2025
Северный полюс
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен