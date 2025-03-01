Александра Вествуда приговорили к 15 годам тюрьмы за педофилию и секс-преступления

Британского актёра Александра Вествуда
, сыгравшего в нескольких эпизодах сериала «Половое воспитание
», приговорили
к 15,5 годам тюрьмы за секс-преступления против женщин и детей. Он признан виновным в 26 преступлениях, в том числе в изнасиловании девочки-подростка на актёрских занятиях.
Некоторые из преступлений 24-летний актёр записывал на камеру. Вествуд был преподавателем в театральном кружке: следствие утверждает, что он заставлял своих учеников разыгрывать сцены из Шекспира обнажёнными и смотреть порнографические материалы. Одна из его жертв после совершённого им изнасилования стала пропускать занятия. Тогда Александр начал шантажировать её семью, требуя 18 тысяч фунтов стерлингов. Другая ученица Александра заявила, что он заставляет ее пить его мочу. В числе тех, кому не повезло попасть на такое обучение, числятся трое несовершеннолетних.
Согласно материалам дела, своё первое преступление актёр совершил, когда ему было всего десять лет, а его первой жертве — всего шесть. В тот момент мальчик, который с детства интересовался порнографией, несколько раз изнасиловал ребёнка.
Вествуд прекрасно знал, что его указания будут выполняться почти что беспрекословно. «Он актер, идеальный манипулятор. У всех обвинений есть общая деталь — поведение хищника и насилие. Он пользовался своей популярностью. Представьте, что Джуди Денч попросит вас исполнить роль Гамлета обнаженным, вы все для нее сделаете
», — цитирует слова прокурора Эндрю Уоллеса издание The Sun.
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