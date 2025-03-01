Пенн Бэджли станет отцом близнецов

Пенн Бэджли
, известный по сериалу «Сплетница»
, и его жена, певица Домино Кёрк
, скоро вновь станут родителями. Пара ожидает появления на свет близнецов. Об этом они рассказали в социальных сетях.
«Детки номер три и четыре родятся этим летом. Вот такой сюжетный поворот! Внезапные близнецы — это что-то волшебное. Мы поражены. Мы ошарашены. Но с кем еще отправляться в такое приключение, если не с Пенном Бэджли»
, — написала Домино и опубликовала семейный снимок, сделанный в фотобудке. Пара вместе уже восемь лет. Они воспитывают общего сына Джеймса, который родился в 2020 году, также у Кёрк есть сын Кассиус от предыдущих отношений.
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