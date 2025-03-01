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Пенн Бэджли станет отцом близнецов

1 марта
2025 год

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1 марта 2025
Пенн Бэджли, известный по сериалу «Сплетница», и его жена, певица Домино Кёрк, скоро вновь станут родителями. Пара ожидает появления на свет близнецов. Об этом они рассказали в социальных сетях.

Пенн Бэджли станет отцом близнецов

«Детки номер три и четыре родятся этим летом. Вот такой сюжетный поворот! Внезапные близнецы — это что-то волшебное. Мы поражены. Мы ошарашены. Но с кем еще отправляться в такое приключение, если не с Пенном Бэджли», — написала Домино и опубликовала семейный снимок, сделанный в фотобудке. Пара вместе уже восемь лет. Они воспитывают общего сына Джеймса, который родился в 2020 году, также у Кёрк есть сын Кассиус от предыдущих отношений.

Пенн Бэджли станет отцом близнецов
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обсуждение >>
№ 6
Yanina Sokolova   7.03.2025 - 21:50
... Да думаю им до маткапитала как-то фиолетово и так не мало зарабатывают. читать далее>>
№ 5
ДаринаКароль   3.03.2025 - 13:26
... ВЫ в общем или по фотке говорите? У Пенна вроде это уже третий и четвёртый намечается. Правда если вы подразумеваете родственные узы, то да, третий. читать далее>>
№ 4
Igor D.88   3.03.2025 - 12:23
Удачи. Вижу на заднем воне еще ребенка, значит уже трое. Чтобы вырастить одной Сплетницы будет мало. читать далее>>
№ 3
alexkotov   2.03.2025 - 17:24
Держись мужик! Сочувствую....Двойня, ух, сурово! Но маткапитал они все равно не получат ) читать далее>>
№ 2
Юля Наумова   2.03.2025 - 17:17
Бэджли известен своей преданностью супруге. Из уважения к ней он даже отказался от съёмок в интимных сценах в сериале "Ты". Многие тогда не поняли поступок актёра, но некоторые его поддержали... читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Пенн Бэджли станет отцом близнецов фотографии
Пенн Бэджли станет отцом близнецов фотографии
Пенн Бэджли станет отцом близнецов фотографии
Пенн Бэджли станет отцом близнецов фотографии
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