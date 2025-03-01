Пенн Бэджли станет отцом близнецов

что почитать?

«Монах и бес»: Ездил чёрт в Ростов, да напугался крестов

Маэстро было 88 лет

Не стало композитора фильмов «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь» Евгения Доги

Закончились съемки фильма «Здесь был Юра» с Константином Хабенским и Кузьмой Котрелевым

Спин-офф «Тайн следствия» с Ольгой Павловец выйдет 9 и 10 июня

Фильм выйдет в прокат уже осенью

Спутник телезрителя

«Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала

В ночь с 3 на 4 июня, 02:20, ТНТ