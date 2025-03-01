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«Больше всего страдают близкие»: Наталья Земцова высказалась об алкоголизме

1 марта
2025 год

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1 марта 2025
5 марта в онлайн-кинотеатре PREMIER выходит детективный сериал «Тайга». По сюжету в маленьком городке происходит череда загадочных убийств, причем жертвами маньяка становятся только девочки из неблагополучных семей. Найти преступника должен следователь Демидов (Григорий Чабан), сам воспитывающий двоих дочерей, а его жену Аглаю, которая не может найти общий язык со своими падчерицами – сыграла Наталья Земцова. В интервью Кино-театру.Ру актриса высказалась об алкоголизме — теме, которая в том числе затрагивается в сериале.

«Больше всего страдают близкие»: Наталья Земцова высказалась об алкоголизме

«С этой проблемой я сталкивалась, увы, не понаслышке. Это огромная проблема каждого человека, потому что это всегда индивидуальная история – почему это случилось именно с тобой, как бороться с демоном, сидящим внутри тебя, научиться с ним договариваться или полностью уничтожить. Но больше всего, конечно, от этого страдают люди, которые находятся рядом, потому что жить с человеком с зависимостью очень сложно и помочь ему зачастую невозможно. Мы научились летать в космос, но с какими-то простыми штуками внутри нас так и не научились справляться. Более того, зависимости усугубились, так как мы постоянно находимся в огромном потоке информации, с которым очень сложно справиться. Я видела людей, которые успешно преодолели алкогольную зависимость, но видела и тех, кто даже не хочет признать, что у них есть эта проблема».

Читать Интервью с Натальей Земцовой

Героиня Земцов является верующим человеком. Однако у самой актрисы отношения с религией сложные: «Сейчас я пытаюсь исследовать эту часть в себе и погрузиться в историю религий. Вера должна быть в каждом человеке – я имею в виду не веру в Бога, а в широком смысле, в том числе в любовь, дружбу. Самые страшные моменты в моей жизни случались, когда я переставала верить во всё и разочаровывалась в окружающих. Если же говорить про борьбу с зависимостями, то знаю некоторых людей, которым помогла вера. Если она действительно искренняя, то поможет найти выход из самых сложных ситуаций. Нужно просто понять, что вытащить себя можно только самому, и дальше у всех разная методика – кто-то идет к психотерапевту, кто-то в церковь, кто-то делает и то, и другое. Всем людям тяжело – кому-то повезло чуть больше, кому-то меньше. И важно найти свою точку опоры».

Смотрите сериал «Тайга» с в онлайн-кинотеатре PREMIER с 5 марта.

«Тайга»
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обсуждение >>
№ 1
Анастасия Ал. Благинина   1.03.2025 - 20:07
Полностью согласна с Натальей. Больше всего страдают родные и близкие алкашни. Я не буду лояльной. Сама не употребляла и не употребляю, но отлично знала таких отбросов общества. Их уже нет, и пусть прозвучит... читать далее>>
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«Больше всего страдают близкие»: Наталья Земцова высказалась об алкоголизме фотографии
«Больше всего страдают близкие»: Наталья Земцова высказалась об алкоголизме фотографии
«Больше всего страдают близкие»: Наталья Земцова высказалась об алкоголизме фотографии
«Больше всего страдают близкие»: Наталья Земцова высказалась об алкоголизме фотографии
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