Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

На рекламу «Аноры» потратили в три раза больше денег, чем на создание самого фильма

10 марта
2025 год

Лайфстайл >>
10 марта 2025
Студия Neon потратила на рекламную кампанию «Аноры», взявшей главный приз на «Оскаре», 18 млн долларов, что в три раза больше бюджета фильма. Об этом рассказал гендиректор дистрибьютора Том Куинн в подкасте The Town.

На рекламу «Аноры» потратили в три раза больше денег, чем на создание самого фильма

Деньги потратили на печатную, сетевую и телевизионную рекламы, а также выпуск DVD-дисков для членов Американской академии, голосующих на «Оскаре». Однако сборы «Аноры» в прокате оказались небольшими — всего 41,6 миллионов долларов. Из списка победителей в номинации «Лучший фильм» меньше собирали только «Земля кочевников» (39 млн долларов) и «CODA» (3 млн). Впрочем, на стримингах «Анора» показала хорошие результаты: по словам Куинна, фильм занял первые места на платформах Apple и Amazon, что уже «колоссально».
версия для печати

обсуждение >>
№ 8
Sveta_21Ermolova   14.03.2025 - 20:34
... Получается если так рассуждать, то на фильм можно вообще не затрачиваться, главное капитально вложиться в качественную рекламу и получить отклик аудитории. читать далее>>
№ 7
Yanina Sokolova   13.03.2025 - 19:12
... А даже если и нет, то всё равно - деньги потрачены не на фильм, а не пойми куда, просто чтобы выскочить на пьедестал и получить заветную награду. читать далее>>
№ 6
ДаринаКароль   11.03.2025 - 20:08
... Ну я всё конечно понимаю, но не до такой же степени - что на фильм было потрачено меньше денег, чем на рекламу. если бы вы сказали, что наоборот, то тогда я поняла бы ещё ситуацию. читать далее>>
№ 5
TanaS   11.03.2025 - 17:33
Надеюсь, реклама и взятки членам жюри, это разные вещи. читать далее>>
№ 4
Ксюша Микс   10.03.2025 - 16:33
Абсолютно каждая кинокомпания, участвующая в наградном сезоне, выделяет на это деньги. читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Анора» получила главный «Оскар»
Борисов, «Бруталист», букмекеры: кто получит «Оскар»-2025
Фильм «Анора» стал триумфатором премии Independent Spirit Awards
«Анора» и «Сегун» стали лауреатами премии Гильдии сценаристов США
«Аноре» Шона Бэйкера вручили премии Гильдий продюсеров и режиссеров
«Анора» с Юрой Борисовым признана фильмом года по версии премии «Выбор критиков»
Этот безумный, безумный, безумный русский мир: «Анора» на открытии фестиваля «Маяк»
«Анора» Шона Бэйкера с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым откроет фестиваль «Маяк»
Брайтон-бич слезам не верит: «Анора» Шона Бейкера — «Красотка» наших дней с Марком Эйдельштейном и Майки Мэдисон
«Аноре» Шона Бэйкера вручили «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского фестиваля
Поиск по меткам
реклама
фильмы
Анора

фотографии >>
На рекламу «Аноры» потратили в три раза больше денег, чем на создание самого фильма фотографии
На рекламу «Аноры» потратили в три раза больше денег, чем на создание самого фильма фотографии
На рекламу «Аноры» потратили в три раза больше денег, чем на создание самого фильма фотографии
На рекламу «Аноры» потратили в три раза больше денег, чем на создание самого фильма фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Антонов
18 сентября ушёл из жизни актёр Александр Антонов.

День рождения >>

Карина Андоленко
Юрий Грубник
Александр Гундарев
Михаил Гуро
Антон Денисенко
Эльдар Калимулин
Елена Караджова
Гани Кулжанов
Александр Павельев
Сабина Азема
Азия Ардженто
Мун Бладгуд
Бетси Брэнтли
София Лорен
Йонас Най
Сэмми Ханратти
все родившиеся 20 сентября >>

Афиша кино >>

Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
Ангелы не жужжат
сатирическая драма
Россия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Долгая прогулка
триллер, экранизация
США, 2025
Клёвый уlove
романтическая комедия
Россия, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Пункт назначения: Смертельная игра
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, Парагвай, 2025
Те ещё каникулы или отпуск на все сто
комедия
Испания, 2023
Лондон на проводе
боевик, комедия
США, ЮАР, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram