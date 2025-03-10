На рекламу «Аноры» потратили в три раза больше денег, чем на создание самого фильма

Студия Neon потратила на рекламную кампанию «Аноры
», взявшей главный приз на «Оскаре»
, 18 млн долларов, что в три раза больше бюджета фильма. Об этом рассказал
гендиректор дистрибьютора Том Куинн
в подкасте The Town.
Деньги потратили на печатную, сетевую и телевизионную рекламы, а также выпуск DVD-дисков для членов Американской академии, голосующих на «Оскаре». Однако сборы «Аноры» в прокате оказались небольшими — всего 41,6 миллионов долларов. Из списка победителей в номинации «Лучший фильм» меньше собирали только «Земля кочевников
» (39 млн долларов) и «CODA
» (3 млн). Впрочем, на стримингах «Анора» показала хорошие результаты: по словам Куинна, фильм занял первые места на платформах Apple и Amazon, что уже «колоссально
».
