Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Натали Портман встречается с музыкальным продюсером Танги Дестаблем

10 марта
2025 год

Лайфстайл >>
10 марта 2025
Натали Портман заметили с новым бойфрендом — французским музыкальным продюсером Танги Дестаблем. Пара прогуливалась в обнимку по Парижу, когда их засняли репортёры Daily Mail. Возлюбленные держались за руки, и в какой-то момент Танги поцеловал Натали в макушку на глазах у журналистов.

Натали Портман встречается с музыкальным продюсером Танги Дестаблем
фото: Натали Портман

В прошлом году актриса развелась со своим мужем, хореографом Бенджамином Мильпье, с которым была в браке 12 лет. Супруги расстались из-за измены Бенджамина с 25-летней экоактивисткой Камиль Этьен. Поначалу Натали не комментировала скандал, и многие даже полагали, что она простит мужа, но в итоге супруги объявили, что разводятся.

Натали Портман встречается с музыкальным продюсером Танги Дестаблем
фото: Танги Дестабль

В браке с Бенджамином Натали родила двоих детей. У Танги Дестабля также есть дети от актрисы Луизы Бургуа, с которой он состоял в браке: вместе они воспитывают сыновей восьми и четырёх лет. На своем профессиональном пути музыкант сотрудничал с Дэвидом Геттой и Милен Фармер.
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Ксюша Микс   10.03.2025 - 16:23
Бывший муж у нее конечно не красавец, но этот чёт ващеее...что ж она планку так снизила. Как то не уважительно к себе. На уголовника похож. читать далее>>
№ 3
ЛинаМисс   10.03.2025 - 16:20
Никакого прощения. Измена - это, прежде всего, оскорбление и унижение своей второй половинки и доказательство отсутствия любви. Нужно иметь честь и гордость выше любви. Изменил - чемодан, дверь и навсегда. читать далее>>
№ 2
Igor D.88   10.03.2025 - 15:31
Значит прошлогодняя встреча с Месканом ни к чему не привела))) Натали красотка, одна не останется. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   10.03.2025 - 15:13
ну и молодец, что сказать. Сошлась, развелась, снова сошлась...Нарожали детей и всё равно, что их будет воспитывать другой дядя, главное "эмоциональное состояние мамы". читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Натали Портман спровоцировала слухи о романе с Гадом Эльмалехом
Натали Портман спровоцировала слухи о романе с Полом Мескалем
Натали Портман и Бенджамин Мильпье развелись после 11 лет брака
Натали Портман рассталась с мужем после 11 лет брака
Бенджамин Мильпье изменил Натали Портман с 25-летней француженкой
Поиск по меткам
любовьслухи
персоны
Натали Портман

фотографии >>
Натали Портман встречается с музыкальным продюсером Танги Дестаблем фотографии
Натали Портман встречается с музыкальным продюсером Танги Дестаблем фотографии
Натали Портман встречается с музыкальным продюсером Танги Дестаблем фотографии
Натали Портман встречается с музыкальным продюсером Танги Дестаблем фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Говорова
9 марта ушла из жизни актриса Татьяна Говорова.
Юрий Томилин
9 марта ушёл из жизни актёр Юрий Томилин.
Анатолий Кирьяков
9 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Кирьяков.

День рождения >>

Андрей Горбачёв
Владимир Гостюхин
Микаэла Дроздовская
Владимир Колганов
Валерия Мельник
Роман Нечаев
Юлия Сулес
Куман Тастанбеков
Вячеслав Титов
Рамзи Бедиа
Натали Келли
Бланш Коммерель
Сара Монтьель
Чак Норрис
Шэрон Стоун
Оливия Уайлд
все родившиеся 10 марта >>

Афиша кино >>

Суспирия
фильм ужасов
Италия, 1977
Мужчина и женщина
мелодрама
Россия, 2024
Особо опасный пассажир
триллер
США, 2025
Киллер в отставке
боевик, комедия
Великобритания, США, 2024
Зверопоиск
комедия, приключения
Великобритания, Канада, США, Украина, Япония, 2024
Мелочи жизни
драма, экранизация
Ирландия, Бельгия, США, 2024
Ужасающие
мистика, фильм ужасов
Италия, 2023
Крушение мира
триллер
Испания, США, Чили, 2024
Семь вуалей
драма, музыкальный фильм
Канада, 2023
Опус
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Создай девушку
драма, мелодрама, научная фантастика
Япония, 2025
Последний день рождения
драма, триллер
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«Тематика 8 марта позволила нам уйти в более мягкую форму»: Максим Ткаченко и Андрей Шелков о возвращении на экраны героев «Нашей Russia»
Интервью
«Тематика 8 марта позволила нам уйти в более мягкую форму»: Максим Ткаченко и Андрей Шелков о возвращении на экраны героев «Нашей Russia»
Продюсеры и авторы сценария праздничного фильма – о музыкальных номерах, ностальгии и аудитории, которую может привлечь проект
3 комментария
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен