Натали Портман встречается с музыкальным продюсером Танги Дестаблем

Натали Портман заметили с новым бойфрендом — французским музыкальным продюсером Танги Дестаблем. Пара прогуливалась в обнимку по Парижу, когда их засняли репортёры Daily Mail. Возлюбленные держались за руки, и в какой-то момент Танги поцеловал Натали в макушку на глазах у журналистов.
фото: Натали Портман
В прошлом году актриса развелась со своим мужем, хореографом Бенджамином Мильпье, с которым была в браке 12 лет. Супруги расстались из-за измены Бенджамина с 25-летней экоактивисткой Камиль Этьен. Поначалу Натали не комментировала скандал, и многие даже полагали, что она простит мужа, но в итоге супруги объявили, что разводятся.
фото: Танги Дестабль
В браке с Бенджамином Натали родила двоих детей. У Танги Дестабля также есть дети от актрисы Луизы Бургуа, с которой он состоял в браке: вместе они воспитывают сыновей восьми и четырёх лет. На своем профессиональном пути музыкант сотрудничал с Дэвидом Геттой и Милен Фармер.
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